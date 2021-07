Supernatural : quatre choses que vous ne saviez pas sur la série

Chaque semaine, CinéSéries.com revient sur des secrets d’une série culte. On s’intéresse aujourd’hui à "Supernatural", la série d'horreur/fantastique imaginée par Eric Kripke.

Supernatural : l'histoire de deux frères

Diffusée en France depuis décembre 2006, Supernatural a su se créer une fan base solide ! La série américaine créée par Eric Kripke et produite par McG, un des producteurs exécutifs, relate l'histoire de deux frères interprétés par Jared Padalecki et Jensen Ackles. Sam et Dean Winchester, chasseurs de créatures surnaturelles, parcourent les États-Unis à bord d'une Chevrolet Impala noire de 1967 et enquêtent sur des phénomènes étranges. En parallèle, le duo, déterminé à suivre les traces de son père, espère vaincre Azazel, le démon responsable de la mort de leur mère, 21 ans plus tôt.

Après 15 saisons et pas moins de 327 épisodes, les frères Winchester faisaient leurs adieux au public en 2020. En attendant le possible spin-off, The Winchesters, actuellement en développement, découvrez sans plus tarder 4 anecdotes sur Supernatural.

La veste de Dean a été volée

Aussi célèbre et incontournable que l'impala, la veste en cuir de Dean Winchester fait partie de ses pièces maîtresses. Dès le pilote de Supernatural et jusqu'à la saison 6, l'ainé des Winchester ne s'en sépare jamais. Pourtant, sans explications, elle disparaît des écrans tandis que les deux frères s'intéressent au purgatoire et aux pouvoirs des âmes. La raison est on ne peut plus simple ! Elle a été volée avec plusieurs autres objets lors d'un voyage à Los Angeles des acteurs.

Dean Winchester ( Jensen Ackles ) - Supernatural ©The CW

Jensen Ackles et Jared Padalecki étaient colocataires

Frère dans la série, Jensen Ackles et Jared Padalecki sont également très proches dans la vraie vie. En fait, avant d'être respectivement mariés, les interprètes de Dean et Sam Winchester ont été un temps colocataires. Une amitié qui transparaît clairement à l'écran ! Lors d'une interview, Jensen Ackles a confié qu'il était très important, pour lui, d'être proche de son partenaire de jeu.

Je pense que les deux acteurs principaux - que ce soit des frères ou un mari et une épouse - s'ils n'ont pas d’alchimie, alors ça ne fonctionnera pas à l’écran. Une bonne amitié et une solidarité ont été un point crucial de notre succès.

Le numéro de Dean était vrai

Au fil des épisodes de Supernatural, les frères Winchester qui œuvrent sous de fausses identités, sont amenés à régulièrement changer de numéro. Figurez-vous que, pendant un moment, il était vraiment possible d’appeler Dean Winchester. En composant son numéro de téléphone américain, le 1-866 -907-3235, on tombait sur la voix de Jensen qui renvoyait vers la messagerie. Malheureusement, ce n'est plus le cas.

Castiel a brûlé 80 trench-coats en une seule saison !

Il fait partie des personnages phares et on comprend pourquoi ! Dès son arrivée, dans l’épisode 1 de la saison 4, l'ange Castiel, chargé de sauver Dean de la perdition, fait forte impression. À partir de ce moment, il ne quittera plus la série, se créant une place de choix dans le cœur des fans. Au départ froid et sans émotion, l'ange, interprété par Misha Collins, évolue au contact des Winchester. Ses compétences sociales réduites, sa maladresse et surtout son célèbre trench le rendent reconnaissable entre tous.

Tout comme Dean avec sa veste, Castiel apparaît toujours avec son trench-coat. Bien qu'il ait l'air unique, il n'en est évidemment rien. Rien qu’à l’occasion du tournage de la saison 4 de Supernatural en 2007, Castiel a porté pas moins de 80 trench-coats différents. Et pour cause, la plupart prenaient feu à la fin des scènes.

Supernatural est disponible sur Prime Video.