Top 10 des meilleurs films de 2019

Retrouvez le Top 10 des films de 2019 de la rédaction de CinéSéries. Une sélection de ce qu’on a vu de mieux cette année à découvrir avec le diaporama de photos en une de cet article !

L’année 2019 se termine. Il est donc l’heure du fameux Top 10 de fin d’année de la rédaction de CinéSéries. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’une fois de plus on aura été gâté dans les salles, mais pas que…

En effet, Netflix a sorti du lourd en fin d’année avec The Irishman, le nouveau film de Martin Scorsese que certains ont pu voir sur grand écran. Un film important de 2019 qui aura fait parler de lui jusqu’au bout, notamment pour sa durée.

Cannes domine en 2019

A côté ce sont les films cannois qui ont le plus marqué les esprits, comme le sublime Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma et Les Misérables de Ladj Ly, qui étaient repartis respectivement avec le Prix du Scénario et le Prix du Jury. Deux films français très différents, l’un sur un amour passionnel et impossible entre deux femmes au XVIIIe siècle (voir notre critique), l’autre est un état des lieux édifiant de la France actuelle (voir notre critique).

En plus de ces deux-là, nous avons également sélectionné le dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood (voir notre critique) et celui de Terrence Malick, Une vie cachée (voir notre critique), tous les deux en sélection officielle au festival de Cannes 2019. Mais de cette compétition, c’est bien la Palme d’or qui aura été la plus plébiscitée par nos rédacteurs : Parasite. Avec, Bong Joon-ho montre encore une fois une maîtrise de l’humour au sein d’un drame familial traitant de la lutte des classes (voir notre critique).

Le dernier film du réalisateur coréen est donc le numéro 1 de notre Top 10. Le film a été un énorme succès en Corée, mais également en France avec plus d’1,5 million d’entrées et aux Etats-Unis où il pourrait avoir un rôle important aux Oscars. C’est donc un film d’auteur populaire qui aura marqué les esprits qui repart avec la première place de l’année 2019 !