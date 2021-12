Top 2021 : les meilleurs films de l'année de la rédaction de CinéSéries

Comme à chaque fin d'année, il est temps de faire le bilan des films découverts en 2021. Voici donc le Top 10 des meilleurs films sortis au cinéma ou sur les plateformes de streaming pour la rédaction de CinéSéries.

Une année compliquée mais riche pour le cinéma

Cette année 2021 a été encore très compliquée pour les productions audiovisuelles. Avec la pandémie de Covid, les salles françaises ont été fermées pendant de longs mois, entre le 30 octobre 2020 et le 19 mai 2021 pour être exacte. Résultat, des films ont été repoussés et les distributeurs ont dû faire des ajustements. Certains films sont passés directement par la case VOD, quand d'autres ont attendu sagement que les salles ouvrent à nouveau, quitte à se perdre dans un embouteillage de sorties.

Malgré tout, 2021 nous aura offert de beaux moments, aussi bien dans les salles que sur les plateformes de streaming. On profite donc de cette fin d'année pour vous dévoiler notre Top 2021, avec les dix films qui ont le plus marqué la rédaction de CinéSéries cette année. Précisions : les films ne sont pas classés par ordre de préférence mais par dates de sortie.

"Après Les Chansons que mes frères m’ont apprises (2015) et The Rider (2017), Chloé Zhao continue de grandir avec Nomadland. Une belle œuvre sur le mode de vie des nomades portée par une grande Frances McDormand et de superbes images d'une nature qui continue d'inspirer la réalisatrice."

Au cinéma le 9 juin, voir notre critique ★★★★

"Après Holy Motors, Leos Carax éblouit de nouveau avec Annette, film unique par son ambition, son propos multiple et sa beauté époustouflante. À voir, à revoir, à laisser nous saisir pleinement."

Au cinéma le 6 juillet, voir notre critique ★★★★

"James Gunn s'éclate à tous les niveaux avec The Suicide Squad et fait facilement oublier le précédent film. Drôle, explosif, fun et bien rythmé, un divertissement très efficace qui aurait pu être encore plus ambitieux."

Au cinéma le 28 juillet, voir notre critique ★★★★

"Monumental, total, éblouissant, Dune version Denis Villeneuve rend à la fois hommage à l'œuvre de Frank Herbert et au cinéma dans sa forme la plus puissante. On pourra regretter une relégation du développement des personnages au second plan, sans que cela n'enlève au film ses indéniables et immenses qualités. Une brillante leçon de cinéma et de science-fiction."

Au cinéma le 15 septembre, voir notre critique ★★★★★

"Ridley Scott fait preuve d'une maîtrise impressionnante avec Le Dernier duel, drame historique dont il retire tout romantisme au profit d'un réalisme glaçant. Un film parfaitement interprété par Jodie Comer, Matt Damon et Adam Driver."

Au cinéma le 13 octobre, voir notre critique ★★★★

Marguerite de Thibouville (Jodie Comer) - Le Dernier duel ©The Walt Disney Company France

"Aline est une vraie réussite, tant sur l'évocation subtile de la vie de Céline Dion via un transfert original sur son double fictionnel Aline, que sur l'interprétation bluffante de Valérie Lemercier."

Au cinéma le 10 novembre, voir notre critique ★★★★

"Avec L'Événement, Audrey Diwan se lance dans un sujet avec une formidable actrice, pour lesquels elle crée un cinéma inédit, à la fois gracieux et violent, intimiste et universel. Un film dont la puissance et la maîtrise sont exceptionnelles."

Au cinéma le 24 novembre, voir notre critique ★★★★★

"Jane Campion soigne son retour au long-métrage avec le très beau The Power of the Dog, œuvre ambitieuse sur la violence de la masculinité et aussi celle de l'amour fraternel et filial. Benedict Cumberbatch est stratosphérique dans cette œuvre qui imprime durablement ses sensations."

Sur Netflix le 1er décembre, voir notre critique ★★★★

"Il ne fallait pas entrer en concurrence avec le chef-d'œuvre de 1961, et Steven Spielberg l'a bien compris en se tenant à distance parfaite de ses manières et de son propos. La bonne distance pour tout renverser, mettre de la gravité là où il fallait pour inscrire "son" West Side Story dans notre époque, raconter une histoire d'amour, mais surtout une histoire collective débordante d'humanité."

Au cinéma le 8 décembre, voir notre critique ★★★★★

"The Card Counter est un pur concentré des thématiques et du style de Paul Schrader, magnifiquement incarnés par Oscar Isaac. Une noirceur abyssale et sans issue à voir si on a le cœur bien accroché."

Au cinéma le 29 décembre, voir notre critique ★★★★