Gin est un alcoolique, Hana un travesti et Miyuki, une ado rebelle. Les trois SDF héritent dans la nuit de Noël d’un étrange fardeau qui les entraîne dans une aventure des plus rocambolesque.

Les McCallister décident de s'offrir un petit voyage à Paris pour les fêtes de fin d'année. Le grand départ se fait de manière un peu précipitée et les parents oublient leur plus jeune fils, Kevin âgé de neuf ans, à la maison.

Durant le mois décembre, quoi de mieux que de regarder au chaud chez soi un bon film de Noël ? Ça tombe bien, on vous a concocté une petite sélection des meilleurs films se déroulant durant cette période de fêtes. Au programme, de la comédie familiale mais également de film d’action, du drame ou de l’horreur.

Pour se mettre dans l’ambiance de Noël, on vous propose une petite sélection des meilleurs films de Noël. Il y en aura pour tous les goûts, avec les comédies habituelles, mais également du film fantastique, d’animation, d’action, du drame français et probablement le plus grand classique de Noël du cinéma américain : La Vie est belle (1946) de Frank Capra. Parce que oui, à Noël, les films qu’on aime voir et revoir ce ne sont pas que des gentils films de famille.

A Noël tout peut arriver

On aime ainsi voir John Mc Clane faire face à des terroristes par exemple. Et on ne se lasse pas des répliques cultes du Père Noël est une ordure. A côté, ce n’est pas parce que les fêtes sont normalement synonymes de joie et de bonne humeur qu’on ne peut pas regarder un petit film d’épouvante. Et pour le coup, Père Noël Origines est probablement le meilleur choix. Sinon, il ne faudrait pas oublier que même chez les super-héros on peut fêter Noël. La preuve avec Batman Le Défi, qui se déroule en plein pendant cette période. Et l’occasion était trop belle pour ne pas inclure ici Tokyo Godfathers, un des rares films de Satoshi Kon, dont le cinéma d’animation a eu une grande influence sur les cinéastes actuels.

Bref, la thématique est large, raison pour laquelle nous vous avons concocté une sélection variée (à découvrir avec le diaporama en une de cet article). On se doute que d’autres films auraient pu se retrouver dans ce top des meilleurs films de Noël. Donc n’hésitez pas à nous dire dans les commentaires les films que vous aimez regarder pendant les fêtes.