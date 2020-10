Top des meilleurs films de zombies

A l'occasion de la sortie du récent « Peninsula », la suite de l'excellent « Dernier train pour Busan », c'est le moment de revenir sur 5 films de zombies emblématiques du septième art. Cinq films à voir absolument pour débuter une culture solide du genre.

La Nuit des Morts-Vivants (1970)

Autant débuter avec le classique des classiques. George A. Romero est le maître incontesté des films de zombies. Le cinéaste américain a révolutionné le genre à plusieurs reprises. En 49 ans de carrière le regretté réalisateur a mis en scène des classiques incontestables du genre comme Zombie, Le Jour des Morts-Vivants ou bien évidemment le film qui l'a révélé en 1970 : La Nuit des Morts-Vivants.

L'histoire est simple et confronte une bande d'individus hétéroclites à des morts-vivants qui se réveillent la nuit. Le réalisateur décide d'utiliser l'approche fantastique du genre, en proposant des morts qui se relèvent. À ce stade, on est encore bien loin des zombies issus d'un virus bactériologique. Et les créatures ne savent pas encore courir.

La Nuit des Morts-Vivants est un immense classique du cinéma horrifique, et demeure un précurseur. Une œuvre immémoriale qui a défini les codes du genre. Les films de zombies modernes doivent encore aujourd'hui énormément à George A. Romero. Il est le premier et surtout le meilleur pour parler des problèmes sociaux de la société américaine à travers le film de zombies.

28 Jours plus tard (2003)

Petit saut dans le temps pour arriver à 28 Jours plus tard, l'énorme classique de Danny Boyle. Porté par Cillian Murphy, 28 Jours plus tard demeure une énorme référence du genre. Dès la scène d'introduction, le réalisateur britannique a su capter l'attention de ses spectateurs en plaçant son acteur fétiche dans une ville londonienne totalement vide. Une manière d'aborder une histoire de zombies de façon novatrice.

Le film de Danny Boyle est à la fois sublime, désespérant, agressif, magnifique. Il propose une mise en scène très impressionnante, et maîtrisée au millimètre. Le film doit également beaucoup à la bande originale de John Murphy, totalement inoubliable. Pour un budget de 8 millions de dollars, 28 Jours plus tard avait rapporté plus de 85 millions de dollars au box-office. Un résultat plus que positif qui a entraîné la mise en chantier d'une suite réalisée par Juan Carlos Fresnadillo, sortie en 2007 : 28 Semaines plus tard.

L'Armée des Morts (2004)

En 2004, le monde des cinéphiles a découvert un tout nouveau réalisateur extrêmement prometteur : Zack Snyder. Bien avant de proposer des œuvres esthétiquement hallucinantes comme 300 ou Sucker Punch, le cinéaste américain a mis en scène L'Armée des Morts.

Porté par Sarah Polley, Jake Weber ou encore Ving Rhames, L'Armée des Morts est un remake impressionnant de Zombie, le classique de Romero sorti en 1983. Zack Snyder reprend l'histoire de son aîné mais offre une mise en scène ultra modernisée, à des années lumières du film de Romero. Cette fois les zombies courent, et sont d'une violence sans précédent.

L'Armée des Morts est un long-métrage saisissant et très spectaculaire. Même si Zack Snyder s'éloigne du discours politique sur la consommation de masse investit par Romero, il propose néanmoins un film musclé, qui emprunte autant aux codes de l'épouvante qu'aux codes des films d'action.

L'Armée des Morts est un film terriblement efficace, offrant des personnages charismatiques, et des zombies extrêmement rapides. Le talent de Zack Snyder était né. Pour un budget de 26 millions de dollars, le film en avait rapporté plus de 102 millions au box-office.

Zack Snyder sera par ailleurs prochainement de retour avec son nouveau film de zombies, Army of the Dead, qui sortira bientôt sur Netflix.

REC (2008)

Petit tour par l'Espagne avec l'incroyable Rec. Réalisé par Paco Plaza et Jaume Balaguero, le film raconte le destin d'Angéla, interprétée par Manuela Velasco, une journaliste envoyée en reportage dans un immeuble, pour couvrir une mission des pompiers de la ville. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que l'immeuble est infesté de zombies.

Rec est devenu une référence absolue du genre, récompensée par trois Prix au Festival du Film Fantastique de Gérardmer. Rec est certainement le plus terrorisant de cette liste. Les ressorts horrifiques sont terriblement bien maîtrisés, et la réalisation en found footage ajoute énormément de tension à l’œuvre.

Dur, violent, stressant, inattendu, et terriblement flippant, Rec dope le rythme cardiaque et demeure l'un des films de zombies les plus angoissants des années 2000. Avec plus de 32 millions de dollars de recettes au box-office, Rec s'est avéré être un énorme succès et a entraîné la production de trois suites, qui n'ont pas rencontré le même triomphe.

Dernier train pour Busan (2016)

Avant de mettre en scène Peninsula, Sang-Ho Yeon s'est révélé aux yeux du monde avec son excellent Dernier train pour Busan. Disponible sur Netflix, Dernier train pour Busan s'est avéré être un classique instantané.

Considéré par beaucoup comme le meilleur film de zombies de ces dernières années, Dernier train pour Busan a créé l'unanimité. Le cinéaste sud-coréen signe un blockbuster très intelligent, qui utilise les clichés du film de zombies avec beaucoup de pertinence. Les zombies sont réellement inquiétants, rapides, et terriblement vifs, à l'image d'une mise en scène fluide et vitaminée. Les ressorts émotionnelles prennent toute leur ampleur à travers un final maîtrisé.

Dernier train pour Busan est un divertissement très efficace duquel il est difficile de ressortir indemne. Sang-Ho Yeon parvient à mélanger les genres avec beaucoup de facilité. Dernier train pour Busan est à la fois un film d'horreur, un film d'action, mais également une critique sociale de notre société capitaliste, et met en exergue la hiérarchisation des hommes, qui n'arriveront pas à faire taire leurs différences sociales et politiques, même face à la menace zombies.

Le film avait rapporté plus de 92 millions de dollars au box-office ce qui a poussé Sang-Ho Yeon à mettre en scène Peninsula qui s'est malheureusement avéré êtr très en-deçà de son prédécesseur (voir notre critique de Peninsula).