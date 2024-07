18 ans après, ce film culte avec Meryl Streep va avoir une suite

Un des films les plus cultes des années 2000 avec Meryl Streep va avoir sa suite, dix-huit ans après : "Le Diable s'habille en Prada" et elle pourrait bien reprendre son rôle de l'iconique Miranda Priestly aux côtés d'Emily Blunt. On vous dit tout.

Le Diable s'habille en Prada va avoir une suite

En 2006, le roman de Lauren Weisberger, Le Diable s'habille en Prada connaît une adaptation sur grand écran qui va devenir culte. Portée par Anne Hathaway, Meryl Streep et Emily Blunt, l'histoire suit les aventures d'Andrea "Andy" Sachs, une jeune diplômée universitaire qui obtient un emploi comme assistante personnelle de Miranda Priestly, la rédactrice en chef exigeante et tyrannique du magazine de mode fictif "Runway".

Bien que le poste soit prestigieux, Andy se retrouve rapidement submergée par les demandes incessantes et souvent absurdes de Miranda. Andy, qui rêve initialement de devenir journaliste, se retrouve tiraillée entre ses ambitions professionnelles et sa vie personnelle, y compris sa relation avec son petit ami Alex et ses amis de longue date.

Dès sa sortie, Le Diable s'habille en Prada est devenu un classique instantané, et l'un des rôles les plus connus de Meryl Streep, qui a d'ailleurs été nommée aux Oscars pour son interprétation inoubliable de la diabolique Miranda Priestly.

Dix-huit ans plus tard, le média Puck (via Variety) nous apprend que Disney est en train de développer une suite qui verra le retour de deux des trois personnages principaux : Miranda et Emily.

Meryl Streep et Emily Blunt de retour ?

La scénariste du film original, Aline Brosh McKenna est actuellement en pourparlers pour écrire ce nouveau film. L'intrigue se déroulera des années après le premier film et se concentrera sur Miranda Priestly alors qu'elle tente de maintenir son influence dans un paysage médiatique en pleine mutation, porté par le déclin de la presse magazine traditionnelle et l'essor des plateformes numériques. Emily Charlton, maintenant cadre supérieure dans un groupe de luxe influent, se retrouvera en position de force face à son ancienne patronne qui tentera de renouer le contact pour dégoter de nouveaux revenus publicitaires.

Les rapports de force s'inverseront donc dans cette suite, alors que Miranda avait trahi Emily dans le premier film, en la privant de venir avec elle à la fashion week de Paris, et en emmenant Andrea à la place. On ignore en quels termes les deux femmes se sont quittées, mais on ne les imagine pas très bons. Miranda devra donc redoubler d'efforts pour convaincre Emily de lui accorder des fonds.

À l'heure actuelle, le retour de Meryl Streep et Emily Blunt n'est pas confirmé, mais on imagine mal comment Disney pourrait mettre en route cette suite sans la participation de ces deux stars (comme le studio l'a fait pour la suite de cet autre film culte des années 2000). Un retour d'Anne Hathaway en tant que guest star serait également prévisible.