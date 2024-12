28 ans plus tard : Sony dévoile un premier trailer terrifiant avec une grosse surprise

Après "28 jours plus tard" et "28 semaines plus tard", "28 ans plus tard" sera dévoilé en 2025. Le film de Danny Boyle lâche sa première bande-annonce, qui nous offre une surprise de taille. Attention car cet article contient de potentiels spoilers sur le film !

28 ans plus tard, le nouveau film de Danny Boyle

Écrit par Alex Garland et réalisé par Danny Boyle, 28 jours plus tard prend place dans une Angleterre post-apocalyptique. Le film se concentre sur Jim, un coursier qui tente de survivre face aux gens transformés en zombies par un virus. Sorti en 2002, le long-métrage a été suivi de 28 semaines plus tard, dévoilé en 2007. Et un troisième opus, intitulé 28 ans plus tard, arrivera dans les salles l’année prochaine.

Comme le premier film, 28 ans plus tard a été réalisé par Danny Boyle, qui a une nouvelle fois adapté un scénario d’Alex Garland. Le cinéaste a aussi rassemblé un très gros casting. Cillian Murphy, l’interprète de Jim dans le premier film, est revenu. Et autour de lui, Aaron Taylor-Johnson, Jody Comer et Ralph Fiennes ont accepté de jouer d’autres personnages majeurs de ce nouveau film. Erin Kellyman et Jack O’Connell ont aussi rejoint la franchise.

Cillian Murphy transformé en zombie dans le premier trailer ?

Sony a dévoilé le premier trailer de 28 ans plus tard. Le personnage incarné par Aaron Taylor-Johnson y occupe une place importante. Il fait partie d’une communauté de survivants au virus, et part à la chasse avec un enfant. On découvre aussi Jody Comer dans le rôle d’une jeune mère qui tente de survivre avec son bébé.

La bande-annonce nous réserve aussi une surprise majeure. Ainsi, un zombie ressemblant fortement à Cillian Murphy peut être vu dans les images. Et l’acteur irlandais n’apparaît dans aucun autre plan du trailer dévoilé. Il semblerait donc que son personnage, Jim, ait été contaminé. Contacté par Variety, Columbia Pictures n’a toutefois pas confirmé cette information. Il faudra donc patienter pour en avoir la certitude.

Le deuxième opus de la nouvelle trilogie déjà tourné

En France, 28 ans plus tard sortira dans les salles obscures le 18 juin 2025. Le film ne terminera pas la saga lancée en 2002. Bien au contraire. Car, comme expliqué en janvier dernier, il sera le premier opus d’une nouvelle trilogie.

Deadline affirmait même en avril dernier que Nia DaCosta devait diriger le deuxième long-métrage de cette nouvelle trilogie, en le tournant directement à la suite de 28 ans plus tard. Et Variety confirme désormais cette information. Le média assure que la réalisatrice américaine a déjà tourné le nouveau film, intitulé en anglais The Bone Temple. En revanche, celui-ci n’a pas encore de date de sortie.