365 jours : la suite du film érotique Netflix se dévoile avec une bande-annonce sulfureuse

"365 jours : Le lendemain", la suite du film érotique qui a cartonné en 2020 sur Netflix, se dévoile avec une bande-annonce. Le film sera disponible sur la plateforme le 27 avril.

Le problématique succès de 365 jours

Lorsque Netflix a proposé à ses abonnés le film polonais 365 jours, la plateforme ne s'attendait peut-être pas à provoquer un tel raz-de-marée. Mais nous étions en 2020, en pleine pandémie, et avec pas grand chose d'autre à faire que de trainer sur la plateforme de streaming. C'est ainsi que certains films du catalogue ont émergé, comme 7. Koğuştaki Mucize ou encore 365 jours tiré du roman homonyme de Blanka Lipinska.

365 jours ©Netflix

Le film met en scène Laura, une femme kidnappée par un mafieux italien du nom de Massimo. La raison de cet enlèvement ? Eh bien Massimo souhaite qu'elle tombe amoureuse de lui et pense pouvoir y parvenir en la gardant avec lui pendant 365 jours. Evidemment, cette situation pour le moins malsaine a été vivement critiquée. Certains y voyant une apologie du viol et lançant une pétition pour le retrait du film. Mais Netflix a bien vu qu'en dépit de retours négatifs sur le film, son aspect sexy et sulfureux prenait le dessus et les visionnages ne s'arrêtaient pas. Logiquement, la plateforme a donc commandé un second opus qui se dévoile pour la première fois avec une bande-annonce (en une d'article).

La suite arrive bientôt sur Netflix

Titré 365 jours : Le lendemain, le film voit Laura et Massimo de retour. Mais leur nouvelle vie va être chamboulée par l'arrivée d'un nouveau beau gosse sortie de nul part et qui souhaite conquérir Laura. Sans surprise, on nous promet encore de l'érotisme avec des scènes de sexe encore plus torrides. C'est déjà ce qu'annonçait Blanka Lipinska il y a plusieurs mois.

Au niveau de l'intrigue, on verra également le couple être mis à mal par des histoires de famille de Massimo, et l'envie de ce dernier de protéger Laura, quitte à aller trop loin. Une sorte d'amour impossible à la After pourrait se dessiner, mais en bien plus hot. Pour s'en assurer, rendez-vous sur Netflix le 27 avril.