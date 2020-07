À nous quatre : le cast se réunit 22 ans après

En 1998, "À nous quatre" sort dans les salles. La comédie Disney révèle Lindsay Lohan, alors âgée de 12 ans. 22 ans plus tard, le cast s'est retrouvé par écran interposé pour la bonne cause et aussi pour se remémorer leurs souvenirs de tournage.

À nous quatre, le film révélation pour Lindsay Lohan

Sorti en 1998, À nous quatre est un film Disney réalisé par Nancy Meyers. La réalisatrice est connue pour ses comédies romantiques (The Holiday, Pas si simple). Le film raconte l’histoire de Hallie Parker et Annie James, deux jeunes filles qui se rencontrent en colonie de vacances. Se trouvant une ressemblance physique troublante, les deux jeunes filles se mesurent constamment l’une à l’autre. Elles finissent par se trouver des points communs et se rendre à l’évidence. Non seulement Hallie et Annie sont sœurs, elles sont jumelles : elles ont été séparées à la naissance.

Au casting de À nous quatre, on retrouve dans le rôle de Hallie et Annie Lindsay Lohan. L’actrice âgée de 12 ans à la sortie du film est révélée au grand public grâce à sa double performance. Le reste du cast inclut Dennis Quaid, Natasha Richardson, Elaine Hendrix et Lisa Ann Walter.

La réunion du cast de À nous quatre

C’est dans un post instagram et à travers le site Comingsoon que nous avons appris la nouvelle, annoncée par la journaliste américaine Katie Couric.

Après avoir eu une conversation pendant un Live Instagram avec Nancy Meyers, nous avons décidé qu’on devait essayer de réunir le cast de The Parent Trap pour la première fois depuis 1998 et devinez quoi ? Nous l’avons fait !!! Lindsay Lohan, Dennis Quaid, Lisa Ann Walter, Simon Kunz et Elaine Hendrix joignent la scénariste et la réalisatrice Nancy Meyers et le producteur Charles Shyer. Ensemble, ils partagent leurs souvenirs de tournage, rejouent leurs scènes préférées et discutent de l’impact du film, même jusqu'à ce jour.

Remplie de bonne humeur et à l’ambiance bon enfant, cette réunion était aussi l’occasion de parler de Natasha Richardson, qui interprète la mère des jumelles. L’actrice, mariée à Liam Neeson à l’époque est malheureusement décédée dans un accident de ski en mars 2009.

Pour joindre l’utile à l’agréable, cette réunion a aussi été l’occasion de soulever des fonds. Le but ? Aider les organisations qui aident à nourrir la population en pleine pandémie de COVID-19.

Le confinement est encore d’actualité aux Etats-Unis. Que ce soit pour le casting de X-Men ou celui de Community, celui-ci est propice à beaucoup de retrouvailles d’acteurs (pour l’instant encore à travers des écrans d’ordinateur). Vous pouvez regarder les retrouvailles du cast de À nous quatre ci-dessus.