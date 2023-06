À travers ma fenêtre 2 : cette scène de sexe difficile à tourner pour l'actrice Clara Galle

De retour dans "À travers ma fenêtre 2" sur Netflix, l'actrice Clara Galle a évoqué une scène intime du film avec Julio Peña qui a été compliquée à tourner pour elle, tout en précisant que le long-métrage aurait pu contenir beaucoup plus de séquences de nudité.

À travers ma fenêtre 2, un succès critiqué

Après À travers ma fenêtre, romance espagnole tirée du roman A través de mi ventana d'Ariana Godoy, Netflix a dévoilé le 23 juin la suite, À travers ma fenêtre 2. Raquel (Clara Galle) et Ares (Julio Peña) sont de retour et leur histoire d'amour s'avère pour le moins compliquée. Tous les deux vivent une relation à distance puisque Ares poursuit ses études de médecine à Stockholm, tandis que Raquel est à l'université à Barcelone.

Attention, SPOILERS !

Si la première partie du film insiste sur cette période compliquée pour le couple, la deuxième les voit se retrouver pour les vacances d'été. Malheureusement leur idylle se fragilise lorsque Raquel rencontre Vera (Andrea Chaparro), une amie de l'école d'Ares et avec qui il pourrait avoir eu une aventure... De plus, à la fin d'À travers ma fenêtre 2, Raquel est au plus mal suite à la mort de son meilleur ami Yoshi. Un choix des scénaristes qui n'a d'ailleurs pas plu aux spectateurs. Ces derniers pourront tout de même découvrir comment cette romance se termine avec À travers ma fenêtre 3 déjà en production.

Une scène de sexe compliquée pour Clara Galle

En plus de ce final qui a fait réagir le public, certains ont estimé qu'À travers ma fenêtre 2 était beaucoup plus soft que le chapitre précédent. Pourtant, à en croire les deux acteurs principaux, beaucoup de scènes intimes étaient prévues initialement avant d'être retirées. C'est ce qu'a révélé Clara Galle à Antena 3 et d'après qui il y avait suffisamment de séquences hot pour "faire un autre film". Julio Peña a confirmé que "des choses ont été supprimées" mais pour le comédien ce choix a "beaucoup de sens" et permet au film d'avoir plus de "maturité".

Clara Galle et Julio Peña - À travers ma fenêtre 2 ©Netflix

Quelques passages d'À travers ma fenêtre 2 sont tout de même assez explicites. Et il y a justement une scène de sexe qui a été très difficile à tourner pour l'interprète de Raquel. À savoir le passage où la jeune femme, en plein cours, s'imagine qu'Ares la retrouve (à partir de 3min30). Le film met en scène ce fantasme qui se déroule d'abord dans un amphithéâtre, avant qu'on les retrouve dans une bibliothèque, puis à l'extérieur et enfin dans la chambre d'Ares. Ce n'est qu'après cela qu'on comprend que c'est en réalité le garçon qui s'imaginait avec Raquel.

Même si tout cela n'est que de l'ordre du fantasme, pour les acteurs, c'était bien réel. Et faire cela avec des figurants autour d'eux a été compliqué pour Clara Galle.

Nous deux faisons l'amour sur une table dans une bibliothèque avec des gens en train d'étudier... avec 27 figurants. C'était réel. C'était un fantasme, mais le fantasme doit être filmé avec des spectateurs.

À travers ma fenêtre 2 est actuellement disponible sur Netflix.