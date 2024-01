À travers ma fenêtre 3 : la bande-annonce tant attendue est là !

La romance espagnole de Netflix "À travers ma fenêtre 3" se dévoile avec une bande-annonce. Le film sera mis en ligne sur la plateforme de streaming le 23 février.

À travers ma fenêtre 3 se dévoile

La saga À travers ma fenêtre a rapidement trouvé son public adepte de romances pour jeunes adultes. Proposé par Netflix, le premier opus (2022) tirée des romans d'Ariana Godoy a été un succès et la plateforme n'a pas traîné pour poursuivre l'aventure. On a ainsi retrouvé Raquel et Ares dans À travers ma fenêtre : L'amour pour horizon (2023). Dedans, le couple tente une relation à distance, avant de se retrouver pour les vacances. Mais après plusieurs obstacles à leur relation, un drame surgit avec la mort inattendue de Yoshi, le meilleur ami de Raquel. C'est de là que partira le troisième film, titré À travers ma fenêtre : Les Yeux dans les yeux, et dont la bande-annonce a été dévoilée (vidéo en une d'article).

À travers ma fenêtre ©Netflix

Après les événements du film précédent, Ares et Raquel vont visiblement se séparer. Une rupture difficile pour tous les deux, bien qu'ils tenteront chacun de refaire leur vie. Raquel va notamment publier son roman, dédié à Yoshi. De son côté, Ares aura toujours autant de pression à cause de sa famille. Son union avec Vera (Andre Chaparro) pouvant arranger leurs affaires. Sauf que Raquel et Ares vont se retrouver durant l'hiver à Barcelone, et ils pourraient bien reconsidérer leur séparation. Mais leur choix aura forcément une conséquence sur d'autres personnes...

Quand voir le film ?

Hiver oblige, l'ambiance s'annonce moins brûlante dans À travers ma fenêtre 3 que dans le deuxième film. Rappelons qu'une part du succès de la saga vient de sa part érotique. Mais la bande-annonce est plus soft à ce niveau-là, privilégiant l'aspect émotionnel. Logique, étant donné l'évolution des personnages depuis leur première rencontre. Ce qui ne devrait pas empêcher les fans de cette romance entre Raquel et Ares d'être présents quand Netflix mettra en ligne le long-métrage, toujours porté par Clara Galle et Julio Peña.

Pour cela, l'attente ne sera pas longue. À travers ma fenêtre 3 sera disponible dès le 23 février prochain.