À travers ma fenêtre 3 : les premières images et une date pour la romance Netflix

Netflix a dévoilé un premier teaser pour annoncer la date de diffusion de "À travers ma fenêtre 3", la romance pour jeunes adultes portée par Clara Galle et Julio Peña.

À travers ma fenêtre 3 bientôt sur Netflix

Netflix est parvenu à développer la saga À travers ma fenêtre à une vitesse impressionnante. Après un premier opus sorti en 2022, et dans lequel on découvre la jeune Raquel qui tombe amoureuse de son voisin Ares, un second, À travers ma fenêtre : L'amour pour horizon, est arrivé sur la plateforme l'été dernier. Un film qui n'a pas entièrement convaincu les fans. Certains estimant qu'il ne s'y passe par grand-chose. Tandis que d'autres ont peu apprécié le choix de supprimer l'un des personnages principaux à la fin du film.

À travers ma fenêtre 3 ©Netflix

Pour autant, la saga érotique pour jeunes adultes, tirée des romans d'Ariana Godoy, continue de se développer. Netflix a rapidement annoncé le développement d'À travers ma fenêtre 3, avant de nous dévoiler la date précise. Grâce à un premier teaser (vidéo en une d'article), on apprend que le 23 février 2024, on retrouvera Clara Galle et Julio Peña dans leurs rôles respectifs de Raquel et Ares À travers ma fenêtre : Les Yeux dans les yeux.

Au programme du troisième film

Netflix a également offert un synopsis pour qu'on se fasse une première idée de ce qui nous attend :

Après les événements de l'été dernier, Ares et Raquel ne réussissent pas à poursuivre leur relation et décident de se séparer. Mais lorsqu'ils se revoient en hiver à Barcelone, l'amour et l'attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre sont indéniables. Finiront-ils par se remettre ensemble ?

Pour rappel, dans le précédent film, Raquel et Ares vivent une relation à distance, avec l'une à Barcelone, et l'autre à Stockholm. Ils se retrouvent tout de même pour les vacances d'été. Mais leur joie est de courte durée, car un malaise s'installe entre eux et Raquel commence à soupçonner Ares de l'avoir trompée avec Vera (Andrea Chaparro), une amie de l'école d'Ares. C'est ce que pense ce dernier également, après une soirée arrosée dont il n'a aucun souvenir, jusqu'à ce que Vera lui avoue qu'il ne s'est rien passé entre eux. Une bonne nouvelle qui laisse place à un drame qui devrait compliquer encore davantage la relation entre Raquel et Ares.