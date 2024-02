Numéro 1 sur Netflix : la fin de cette trilogie romantique ravit les fans

Sans surprise, "À travers ma fenêtre 3" cartonne depuis sa sortie sur Netflix. Le dernier opus de la trilogie romantique espagnol s'est positionné en tête du top 10 de la plateforme, et a beaucoup fait réagir les fans.

À travers ma fenêtre 3 cartonne sur Netflix

Netflix a mis en ligne À travers ma fenêtre : Les Yeux dans les yeux le 23 février 2024. Et il n'aura pas fallu longtemps avant de voir débarquer le dernier opus de la trilogie, tirée des romans d'Ariana Godoy, se faire une place dans le top 10 de la plateforme en France. C'est même en première place qu'on retrouve le film romantique espagnol à l'heure où nous écrivons ces lignes. Il faut dire que le long-métrage était attendu après le succès du premier d'À travers ma fenêtre. Mis en ligne il y a deux ans, le film avait vu sa suite, À travers ma fenêtre : L'amour pour horizon, sortir en juin 2023. Quelques mois plus tard, voilà donc la conclusion de la romance entre Raquel (Clara Galle) et Ares (Julio Peña).

À travers ma fenêtre 3 ©Netflix

Dans ce troisième chapitre, on retrouve les deux protagonistes loin l'un de l'autre. Enfin, pas si loin puisque Raquel va, à nouveau, croiser Ares en face de chez elle. Seulement, après les événements du second opus, le couple s'est séparé. Raquel sort désormais avec Gregory (Ivan Lapadula) tandis qu'Ares est en couple avec Vera (Andrea Chaparro). La grande question pour ce final est donc de savoir si Raquel et Ares vont se remettre ensemble et finir heureux...

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Un troisième film qui relève le niveau

Sans rien révéler de cette conclusion, on peut dire en tout cas que le public a été assez convaincu par À travers ma fenêtre 3. Avec une note solide de 69% sur Rotten Tomatoes, le film fait pour le moment beaucoup mieux que les deux précédents, qui n'avaient pas dépassé les 33%. À voir si la note de ce troisième film restera aussi haute avec le temps. Celle-ci est tout de même plus basse sur IMDB, avec un 5,5/10, assez similaire aux deux autres longs-métrages.

Sur X (anciennement Twitter), les abonnés ont également partagé leur avis sur À travers ma fenêtre 3, avec beaucoup de retours positifs. Certes, pour certains, "l'histoire est nulle et bâclée", tandis que d'autres y vont un peu fort en lui donnant une note de 10/10. Mais dans l'ensemble, ce final a surtout rattrapé le deuxième chapitre qui en avait déçu plus d'un. On vous laisse découvrir une petite sélection des réactions du public.

Quelle suite pour Clara Galle et Julio Peña ?

Avec À travers ma fenêtre 3, une page se tourne donc pour les fans, mais aussi pour les interprètes de la romance Netflix. La trilogie a permis de révéler Clara Galle et Julio Peña, comme le notait l'acteur auprès du média Infobae : "Nos personnages nous ont aidés à construire un tremplin important dans notre carrière". Un avis partagé par la comédienne qui a affirmé que ces productions Netflix leur avaient "ouvert des portes qui étaient auparavant impensables". Cela s'est déjà remarqué pour Julio Peña, qui tient un des rôles principaux de Berlin, spin-off de La casa de papel, qui aura droit à une saison 2. De son côté, Clara Galle est apparue dans la saison 2 de L'Internat : Las Cumbres sur Prime Video. On la retrouvera prochainement sur Netflix avec la série Ni una mas, actuellement en production.