Rebel Ridge : ce célèbre acteur devait porter le film Netflix, mais a quitté la production du jour au lendemain

Aaron Pierre ne devait pas interpréter l'ex-Marine Terry Richmond dans "Rebel Ridge". Mais grâce au départ soudain d'un autre acteur, il est devenu la vedette du film Netflix.

Rebel Ridge : un carton qui révèle Aaron Pierre

Rebel Ridge est le carton du moment sur Netflix. Le nouveau film de Jeremy Saulnier, mis en ligne sur la plateforme le 6 septembre, est arrivé en tête du top 10 des films les plus vus en ce moment sur Netflix France. Il a déjà cumulé plus de 31 millions de vues et s'est placé dans le top 10 de 93 pays. Un succès qui se traduit aussi par des retours très positifs de la part de la presse. De quoi faire plaisir au réalisateur, mais aussi à son acteur principal Aaron Pierre, que beaucoup découvrent avec cette production aussi tendue que musclée. Avant Rebel Ridge, le public avait pu le voir dans une vingtaine d'épisodes de la série Krypton ou dans Old de M. Night Shyamalan. Et on pourra bientôt entendre sa voix dans Mufasa : Le Roi lion (le 18 décembre en salles).

Reste qu'Aaron Pierre n'était pas un visage si connu jusqu'à présent. Mais avec Rebel Ridge, le grand public ne devrait pas l'oublier de sitôt. Pourtant, l'histoire aurait pu être différente pour le comédien puisqu'il n'était pas le premier sur la liste de Jeremy Saulnier pour interpréter Terry Richmond, cet ex-Marine qui fait face aux magouilles de la police. En effet, à l'origine, c'est John Boyega qui devait tenir ce rôle.

Le développement de Rebel Ridge remonte à 2018, lorsque Jeremy Saulnier a commencé à écrire le scénario. La production semblait bien lancée avec l'implication de John Boyega, devenu une vedette hollywoodienne en jouant Finn dans la nouvelle trilogie Star Wars. Sauf qu'en 2021, l'acteur a tout plaqué pour "des raisons familiales" indique Vulture, qui a interrogé le cinéaste à ce sujet. Ce dernier n'est pas rentré dans les détails du départ de John Boyega (qui aurait été plutôt abrupt, à la manière de Joaquin Phoenix, et lié à des désaccords, d'après The Hollywood Reporter). Mais il a affirmé que c'était la bonne chose à faire.

Lorsque John a quitté le film, c'était inévitable. Par respect pour toutes les parties impliquées, je ne peux pas entrer dans les détails. Mais toutes les parties seraient d'accord pour dire que c'était la bonne chose à faire. Il fallait que ce soit ainsi.

Le départ de John Boyega, un mal pour un bien

Netflix a alors mis en pause le projet et Jeremy Saulnier a dû trouver au plus vite un autre acteur.

J'étais prêt à risquer le film à moins de trouver le seul et unique vrai Terry Richmond. La recherche a été incroyablement courte, car en quelques semaines, j'ai eu un appel Zoom en Louisiane avec Aaron Pierre, et j'ai su en moins de deux minutes que c'était le gars. Nous avons eu une conversation très profonde. (...) Cela ne semblait en aucun cas désespéré, mais j'avais l'impression que nous avions besoin l'un de l'autre à ce moment-là.

Cette discussion avec Aaron Pierre a remotivé le réalisateur. Mais la production n'a pas pu reprendre dans l'immédiat. Un an a été nécessaire, car il fallait repartir de zéro. Le soutien de Netflix a alors été déterminant, et Jeremy Saulnier se dit désormais plus que satisfait de cette expérience, y voyant même un coup de pousse du destin.

Personne ne peut imaginer désormais une version du film sans Aaron Pierre. Il le porte sur ses épaules. (...) Il a été le tournant du film le plus incroyable. Je crois que le destin est intervenu et qu’Aaron et moi étions censés travailler ensemble. Il était tellement respectueux envers le scénario. Nous étions en Louisiane sous un soleil de plomb, et il devait soulever des corps humains au-dessus de sa tête, puis apprendre huit pages de dialogue. La tâche à accomplir était assez intense.

Rebel Ridge est disponible sur Netflix.

