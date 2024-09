Ce soir à la TV : ce film d'espionnage génial est le James Bond d'Henry Cavill

Ce soir NRJ12 diffuse "Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E", un film jouissif de Guy Ritchie, avec Henry Cavill dans le rôle d'un espion, créé à l'origine par le papa de James Bond...

Henry Cavill en agent très spécial...

Pendant des années, le nom d'Henry Cavill a été évoqué pour la reprise du rôle de James Bond, lorsque Daniel Craig incarnait encore le célèbre 007. L'interprète de Superman a longtemps été considéré par une partie du public comme un choix parfait pour prendre la suite de Craig. Et l'acteur lui-même s'était montré très intéressé par le rôle. Il avait même fait un gros clin d'œil à James Bond dans une publicité où on le voyait, entre autres, passer devant une Aston Martin DB5. Malheureusement, le rêve de certains ne s'est jamais réalisé. Mais à défaut d'avoir Henry Cavill en James Bond, on a pu le voir dans un quasi-équivalent, en agent Napoleon Solo dans Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E (2015). Un film de Guy Ritchie qui avait d'ailleurs inspiré une fausse affiche d'un film James Bond.

Dans Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E, basé sur la série Des agents très spéciaux (1964-1968) avec Robert Vaughn et David McCallum, deux espions que tout oppose sont amenés à travailler ensemble. D'un côté l'Américain Napoleon Solo, élégant et charmeur, de l'autre le Russe Illya Kouriakine (Armie Hammer), une brute inarrêtable. En pleine guerre froide, les deux hommes devraient être ennemis. Seulement, pour faire face à une organisation criminelle internationale composée de sympathisants nazis, la CIA et le KGB décident de s'allier.

Ensemble, ils devront infiltrer l'organisation avec l'aide de Gaby (Alicia Vikander), dont l'oncle collabore avec ces sympathisants nazis. Illya devra se faire passer pour son époux, tandis que Napoleon restera en retrait, mais ne manquera pas une occasion de séduire la richissime Victoria Vinciguerra (Elizabeth Debicki), qui détient le père de Gaby et le force à construire une arme nucléaire...

Le créateur de James Bond à l'origine de Napoleon Solo

Avec Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E, Guy Ritchie se fait plaisir en reproduisant l'ambiance des années 1960 avec de super costumes (les tenues de Napoleon et celles de Gaby), mais aussi dans l'ambiance, tout en restant moderne et fidèle à son style. La première apparition d'Henry Cavill suffit à évoquer James Bond dans l'esprit du public, tout comme le côté séducteur de son personnage. Ce qui ne vient pas uniquement de Guy Ritchie, mais du créateur du personnage, qui n'est autre que Ian Fleming. L'homme derrière James Bond fut d'abord impliqué sur la série originale, avant de subir la pression des producteurs de 007. Étant donné que le tournage de Bons baisers de Russie était en cours, Albert R. Broccoli et Harry Saltzman ne voulaient pas que le nom de Ian Fleming soit associé à un projet ressemblant.

Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E ©Warner Bros.

Ainsi, après avoir développé la base de la série Des agents très spéciaux, le producteur exécutif Norman Felton engagea Sam Rolfe comme scénariste. Par la suite, Ian Fleming céda ses droits. Pour autant, si la saga James Bond se veut assez sérieuse, Guy Ritchie a apporté une touche de légèreté à Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E, qui fait toute la différence. Tout comme son utilisation des musiques pour maintenir un rythme endiablé. À l'image de cette séquence où Napoléon observe calmement Illya en difficulté avant de se décider à aller le sauver. Le tout avec le morceau Che Vuole Questa Musica Stasera (1967) de Peppino Gagliardi en fond sonore.

Une saga manquée pour Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E

À sa sortie en salles, le film a reçu plusieurs retours positifs de la part de la presse. L'Obs y trouvait son compte en estimant, écrivant à son sujet : "Moins speedé que Mission : Impossible, plus drôle que les Jason Bourne". Paris Match était également très élogieux : "Action, séduction, verve à tous les étages : Guy Ritchie dans sa très personnelle réinterprétation du classique film d’espionnage". L'Express était plus mitigé mais trouver tout de même de l'amusement devant Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E : "Guy Ritchie signe un long dans la lignée des James Bond et autres films d'espionnage des sixities, mais se contente de s'amuser avec le genre, sans le réinventer".

On aurait espéré que ce long-métrage lance une saga et qu'au moins une suite permette de retrouver les personnages de Napoleon, Illya et Gaby, comme le suggère la scène finale. Malheureusement, le box-office en a décidé autrement. Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E n'a en effet récolté que 109 millions de dollars de recettes, pour un budget estimé à 75 millions de dollars.