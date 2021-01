Ali G, Borat, Brüno : Sacha Baron Cohen arrête les films undercover en caméra cachée

Vous aimiez Sacha Baron Cohen quand il se déguisait en Borat, Ali G et autres alter egos ? Alors préparez vos mouchoirs, car l'acteur en a fini avec eux.

Sacha Baron Cohen : un acteur caméléon

Dans l'histoire du policier infiltré, il y a eu Donnie Brasco, joué au cinéma par Johnny Depp face à Al Pacino. Il y incarnait un vrai flic qui avait infiltré la mafia. Poussant le principe de l'infiltration encore plus loin, nous avons découvert le travail de Sacha Baron Cohen dès les années 90. L'Anglais se fait alors un nom en créant des personnages parodiques qu'il lance à la rencontre de personnes bien réelles. Il crée d'abord le rappeur Ali G. Si le film connaît un succès confidentiel hors des frontières britanniques, le suivant fait de lui une superstar. Il faut dire qu'il est difficile de résister au personnage qu'il incarne dans Borat. Censé être un habitant du Kazakhstan, il se rend aux États-Unis pour faire un reportage sur le pays. À moitié tourné en caméra cachée, Baron Cohen trompe son monde et régale en dévoilant le visage d'une Amérique pas très ouverte.

Borat (Sacha Baron Cohen) ©20th Century Fox

Il s'attaque en 2009 au monde de la mode avec Brüno, journaliste de mode autrichien homosexuel admirateur d'Hitler. Une fois encore, il se rend au pays de Spielberg pour en montrer les côtés les moins reluisants. Poussant la blague politique toujours plus loin en 2012, il joue un dictateur dans The Dictator. Le long-métrage ressemble un peu plus à un film traditionnel mais contient tout de même quelques scènes volées. Sacha Baron Cohen laisse les costumes de côté jusqu'en 2018. Il lance en effet, cette année-là, la série télévisée Who Is America? sur la chaîne Showtime. Toujours aussi inquiet de l'état du pays, il reprend le rôle de Borat dans Borat, nouvelle mission filmée, diffusé sur Prime Video. Il lui est pourtant de plus en plus compliqué de passer inaperçu. Une situation qui lui a fait prendre une décision qui va faire pleurer ses fans.

Trop de risques

Il y a 2 semaines, Sacha Baron Cohen expliquait qu'il ne reprendrait pas son costume de Borat. Le dernier film était né d'une envie de dénoncer l'Amérique de Donald Trump, mais c'était tout. Aujourd'hui, l'acteur va encore plus loin en annonçant qu'il n'incarnera plus de personnages undercover.

Lors d'une récente interview avec CBS This Morning, un journaliste a demandé à Cohen s'il envisageait de faire un autre film d'infiltration. Sa réponse fut rapide et précise, laissant l'impression qu'il avait officiellement pris sa décision sur la question : "Euh, non. Je ne peux plus recommencer. J'ai eu la chance de sortir du dernier complètement intact. Donc non.".

Borat, nouvelle mission filmée ©Amazon Studios

Sacha Baron Cohen fait référence à une scène du dernier Borat dans laquelle il chante, déguisé en redneck, à un rassemblement de pro armes à feu. Pas d'acteurs ici dans le public. Une expérience suivie d'une vraie frayeur alors qu'il se retrouve poursuivi par des énervés qui veulent lui régler son compte. La vidéo de l'incident fait froid dans le dos et on comprend que l'acteur n'ait pas envie de faire "le film de trop".

Que restera-t-il à l'acteur s'il perd ses alter égos ? Tout simplement de vrais rôles. Car Sacha Baron Cohen, on aurait vite fait de l'oublier, possède un réel talent de comédien. Et pas que dans la comédie. Il l'a en effet prouvé en incarnant un espion dans The Spy. Il a même été nommé pour un Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série pour sa performance. Dernièrement, son apparition dans Les 7 de Chicago a confirmé ce virage vers un monde moins loufoque.

Est-ce l'heure de la renaissance pour Sacha Baron Cohen ?