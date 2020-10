Borat 2 : découvrez une scène coupée qui aurait pu tourner au drame

À quelques jours des élections présidentielles américaines qui pourraient faire tomber Donald Trump ou le lancer dans un second mandat, le nouveau film "Borat 2" est sorti sur Amazon Prime Vidéo. Sacha Baron Cohen partage une scène coupée où il s'est mis en danger.

Borat tombe à pic pour se moquer de Donald Trump

La sortie de Borat 2 le 23 octobre dernier (notre critique) ne pouvait, dans ce contexte sanitaire, qu'intervenir sur une plateforme de SVOD. Le temps pressait, avec une élection présidentielle qui peut permettre aux USA de continuer sur la dangereuse voie sur laquelle elle est déjà engagée avec Trump, ou de changer.

Sacha Baron Cohen reprend du service pour un nouveau voyage qui lui réserve son lot de situations cocasses. Le film ne fonctionne pas intégralement et souffre d'une réelle inégalité dans les gags, mais certaines scènes sont éloquentes et font leur effet. On pense forcément à celle avec Rudy Giuliani, où il est filmé la main dans la pantalon en compagnie d'une charmante intervieweuse. On pense aussi à ce passage délirant dans un rassemblement chez des pro-armes à feu, où il s'invite sur scène pour chanter devant une foule amusée.

Des scènes qui ont réellement été tournées avec des caméras cachées. Et c'est justement parce qu'on sent que ce n'est pas du fake que ça fonctionne - ce qui n'est pas toujours le cas dans Borat 2.

Sacha Baron Cohen a eu peur

Ce moment sur scène aurait pu se terminer très mal. Sacha Baron Cohen a déjà expliqué qu'il s'était fait une grosse frayeur lors du tournage quand, au bout d'un moment, les participants à l'événement ont compris que l'acteur était en train de se moquer d'eux.

Dans ce qui est montré dans le film, on les voit rigoler des paroles et Borat n'a pas l'air spécialement menacé. Mais son interprète vient maintenant de dévoiler des images inédites de ce qui passe après, quand il a été obligé de descendre de la scène dans la précipitation.

Quelques énervés comprennent la supercherie et s'approchent dangereusement de lui pour en découdre. Sacha Baron Cohen les voit depuis sa position et comprend qu'il est temps de déguerpir avant que ça ne tourne mal pour lui. Il se réfugie avec son équipe dans leur camion pour s'échapper mais c'est là probablement là qu'arrivent les images les plus frappantes (sans mauvais jeu de mots).

Les énervés à l'extérieur tapent sur la carrosserie et parviennent presque à ouvrir la porte pour faire sortir leur proie. L'acteur est alors obligé de se jeter sur la poignée pour la bloquer et il met tout son poids pour empêcher que cette protection ne cède. Tout se termine bien, au final, mais on sent que la situation était chaude et que rien n'est fictif.

La scène vue dans Borat 2 montre plusieurs personnes équipées avec des armes automatiques et des fusils mitrailleurs portés comme des symboles de virilité. On se dit que tout peut vite tourner à la catastrophe dans ce pays où on tire parfois pour régler des comptes, comme à l'époque du Far west.

Difficile de s'avancer mais on peut penser que quelqu'un aurait pu menacer l'acteur avec une arme sur un coup de sang. Avant la sortie du film, Sacha Baron Cohen avait expliqué qu'il avait un peu prévu son coup en amont en portant un gilet de protection sous sa tenue de fermier.

Mais ce n'est pas dit qu'il aurait été suffisant. On salue la prise de risques, car elle permet de voir à visage découvert la mentalité dangereuse qui anime une frange de la population américaine. Et, évidemment, celle-ci se positionne en soutien de Donald Trump.