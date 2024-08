Alien Romulus : comment la star du film est restée horrifiée pendant tout le tournage

Cailee Spaeny fait partie du jeune casting au centre de "Alien: Romulus". L’actrice a expliqué comment elle a essayé d’être inspirée pour jouer la terreur lors du tournage du film.

La saga Alien se rajeunit avec Romulus

La saga Alien n’avait plus produit de film depuis Covenant, dévoilé en 2017. Mais Fede Álvarez a souhaité redonner vie à la franchise. Avec Alien:Romulus, le cinéaste nous proposera cette fois une histoire centrée sur un groupe de jeunes personnages. Entreprenant des fouilles au sein d’une station spatiale abandonnée, ces différents protagonistes vont se retrouver pourchassés par une terrifiante forme de vie.

Il y a plusieurs jours, Fede Álvarez a expliqué qu’il avait souhaité centrer son histoire sur des jeunes pour que le public se sente plus proche d’eux. Et qu’il soit plus impacté par leur mort. Le réalisateur a donc rassemblé de jeunes acteurs pour porter Alien: Romulus. Parmi eux, Cailee Spaeny (vue dans Priscilla et Civil War) a décroché l’un des principaux rôles. Récemment, l’actrice a révélé sa technique pour rester horrifiée sur le tournage du film.

Cailee Spaeny a été chercher de l’inspiration ailleurs

Pour la promotion d’Alien : Romulus, Cailee Spaeny a donné une interview à SFX magazine. Elle a été interrogée sur sa façon de continuer à trouver des expressions de terreur lors de l’intégralité du tournage du film. Elle a concédé que cela n’avait pas été facile de renouveler ses expressions après un certain temps. Mais, pour s’aider, elle a révélé avoir été chercher de l’inspiration dans d’autres films :

Quand vous tournez un film pendant des mois et que vous faites autant de scènes d’horreur, vous arrivez à court de façons d’être horrifiée ! Pendant toute la durée du tournage, la seconde à laquelle je rentrais chez moi je mettais en fond soit un film de science-fiction, soit un film d’horreur en continu. En général, un film d’horreur.

On pourra bientôt découvrir le résultat de cette technique à l’écran. En tout cas, de son côté, Isabela Merced trouvé un bon moyen d’exprimer la terreur dans son regard. Celle qui interprète le personnage de Kay dans Alien: Romulus se montre très convaincante dans un premier extrait du film, dévoilé il y a peu. Peut-être a-t-elle emprunté la technique de sa partenaire de jeu.

Plus que quelques jours avant la sortie du film

Sept ans après le dernier film de la franchise, l’attente ne sera désormais plus très longue avant de pouvoir découvrir Alien: Romulus. Le film arrivera dans les salles françaises le 14 août prochain. On ne sait pas encore si la saga se poursuivra ensuite avec de nouveaux opus. Si Romulus est un carton, on peut penser que cela sera le cas.