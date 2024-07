Une dernière bande-annonce terrifiante pour le Alien Romulus de Fede Álvarez

À moins d'un mois de la sortie de "Alien: Romulus", 20th Century Studios a dévoilé une ultime bande-annonce qui permet d'en apprendre davantage sur l'histoire.

L'ultime bande-annonce d'Alien: Romulus

La sortie d'Alien: Romulus dans les salles approche à grands pas. Forcément, 20th Century Studios se doit d'accélérer la promotion du film après avoir fait un sans-faute jusqu'à présent. Entre les mots rassurants de Ridley Scott et James Cameron au sujet de la proposition de Fede Álvarez, la promesse d'une séquence choquante et les images très engageantes, la hype n'a fait que grandir autour du prochain long-métrage de la saga Alien. Les deux premières bandes-annonces ont également donné très envie. Et voilà qu'une troisième vidéo a été mise en ligne pour dévoiler quelques éléments supplémentaires.

Une ultime bande-annonce longue de presque 3 minutes dans laquelle on revoit des images déjà utilisées dans les précédents trailers. Seulement, on comprend cette fois les raisons du voyage de ce groupe d'amis vers la station Romulus. Leur but étant de voler des équipements ultra-réglementés, ce qui leur permettra ensuite de changer leur condition en quittant leur planète. On peut imaginer qu'ils prévoient de revendre ce matériel au marché noir, ou bien qu'il s'agit d'une mission qui leur a été confiée par une personne tierce qui voudrait récupérer des informations sur les créatures de la station...

En effet, la station est remplie de facehuggers fabriqués (ou maintenus en stase) dans un laboratoire. Une fois sortis, le massacre va commencer avec, in fine, l'apparition au moins d'un xénomorphe.

Quand sortira le film ?

Si on peut regretter que cette dernière bande-annonce d'Alien: Romulus montre autant d'éléments du film, gâchant ainsi un peu de surprise, elle parvient au moins à faire de l'effet. La tension devrait donc être à son comble lorsqu'on pourra découvrir le résultat final. Pour cela, rendez-vous dans les salles à partir du 14 août. Rappelons enfin que le casting se compose d'une poignée d'acteurs avec Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn et Aileen Wu.