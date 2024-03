Alien Romulus : Ridley Scott et James Cameron ont des avis très différents sur le film

Il n'y a pas que Ridley Scott qui a donné son avis sur "Alien : Romulus", puisque James Cameron a également vu le prochain film de la saga. Et ses commentaires ont été très différents de ceux de Ridley Scott.

Alien Romulus : James Cameron a aussi vu le film

En réalisant Alien (1979), Ridley Scott a lancé une des plus célèbres sagas horrifiques. Une saga d'abord composée de quatre films, et qu'il avait relancée avec Prometheus (2012), puis Alien: Covenant (2017). Dès lors, même si le nouveau long-métrage Alien : Romulus a été confié à Fede Álvarez, le cinéaste, également producteur, a forcément eu son mot à dire à ce sujet. En tout cas, il ne s'est pas fait prier pour dire au réalisateur d'Evil Dead, Don't Breathe : La Maison des ténèbres et Millenium : Ce qui ne me tue pas, ce qu'il pensait de ce prochain opus d'Alien. C'est en octobre 2023 que Fede Álvarez affirmait que Ridley Scott avait trouvé cela "foutrement bien".

Mais Ridley Scott n'est pas le seul à avoir fait un retour au réalisateur d'Alien : Romulus. D'après Fede Álvarez, qui s'est confié à The Hollywood Reporter, James Cameron, réalisateur d'Aliens (1986) lui a aussi donné son avis. Et quand James Cameron vous donne des conseils, généralement, il faut l'écouter. Sauf qu'entre Ridley Scott et le papa d'Avatar, les retours auraient très différents, bien que positifs.

Ce qui est fascinant, c'est que leurs commentaires sur Alien : Romulus étaient très différents. Il n'y avait pas de doublon dans leurs notes. Peu importe ce que Ridley me disait, Cameron me donnait un conseil différent. Il s'agissait de commentaires, de notes et de réflexions très intelligents sur le film et la mise en scène.

L'influence d'Aliens

Ces retours ont visiblement été complémentaires et très appréciés par Fede Álvarez, qui affirme donc que James Cameron a lui aussi beaucoup aimé Alien : Romulus. Ce dernier a d'ailleurs eu une vraie influence sur ce nouvel opus, puisque l'histoire imaginée par Fede Álvarez lui serait venue d'une scène coupée d'Aliens.

Je me souviens avoir regardé une version longue d'Aliens , et il y a un moment où vous voyez un groupe d'enfants courir dans les couloirs de cette colonie. Je me suis dit : "Qu'est-ce que ça serait pour ces enfants de grandir dans une colonie qui a encore besoin de 50 ans pour se terraformer ? Il n’y a pas de soleil, il n’y a pas de vraie vie, et ils se retrouvent à devoir prendre la place des parents en faisant le même travail qu’eux.

Cailee Spaeny - Aliens : Romulus ©20th Century Studios

À partir de là, Fede Álvarez s'est interrogé sur ce qui pourrait arriver à ces enfants en grandissant et qui, une fois âgés d'une vingtaine d'années, se retrouveraient face à la créature la plus dangereuse de l'univers.

La dynamique est complètement différente. C’est peut-être la raison pour laquelle nous avons réussi à faire ce film. Quand Ridley a lu le script, il a senti que c'était différent des autres films. Il y avait l'ADN des premiers films, mais avec quelque chose de différent et de frais, principalement parce que les enfants de cet âge abordent les problèmes d'une autre manière que les adultes et les professionnels. C'est ce qui donne une expérience visuelle complètement différente.

Pour rappel, Alien : Romulus se déroulera entre les événements des deux premiers films (presque 60 ans séparent les deux intrigues). Comme on a pu le voir avec la première bande-annonce très prometteuse, un groupe de jeunes devront survivre à plusieurs créateurs, à commencer par les angoissants facehuggers. Le casting se compose de Cailee Spaeny, David Jonsson, Isabela Merced, Archie Renaux, Spike Fearn et Aileen Wu. Et le film sera à découvrir le 14 août prochain.