Alien Romulus : une scène "trop dégoûtante" a écœuré les acteurs du film

D'après Isabela Merced, actrice du prochain film "Alien: Romulus", le long-métrage de Fede Álvarez aurait une séquence tellement dégoûtante qu'e la voyant, des membres de l'équipe de tournage auraient préféré regarder ailleurs.

Ça promet pour Alien: Romulus

La saga Alien se porte bien. Même si aucun film de la franchise n'est sorti depuis Alien: Covenant en 2017, deux projets importants devraient bientôt arriver sur les écrans. Il y aura en effet une série que prépare depuis longtemps Noah Hawley. Ainsi que le très attendu Alien: Romulus de Fede Álvarez. Le réalisateur d'Evil Dead et Don't Breathe : La Maison des ténèbres va proposer une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. Seront ainsi présents au casting, entre autres, Isabela Merced (Dora et la cité perdue, Transformers : The Last Knight) et Cailee Spaeny (Mare of Easttown). Cette dernière devrait d'ailleurs, d'après nous, marquer l'année 2024.

Pour le moment, aucune image du film a été montrée. Ce qui n'empêche pas une certaine hype de grandir, grâce à différentes déclarations. La simple présence de Fede Álvarez à la réalisation était assez excitante. Puis, le retour fait par Ridley Scott au cinéaste a été très encourageant. Un avis à prendre en compte puisqu'il ne s'agissait pas d'une déclaration pour la promotion du film, mais d'une discussion privée avec Fede Álvarez. De plus, celui-ci a fait un choix intéressant en situant l'intrigue de son film entre le premier et le second opus de la saga Alien, et en travaillant avec des techniciens qui avaient déjà œuvré à la création des xénomorphes pour James Cameron.

"C'était trop dégoûtant"

Alors qu'on attend toujours qu'une bande-annonce soit révélée, Isabela Merced, qui a rejoint le tournage de la saison 2 de The Last of Us, a à son tour donné quelques détails sur ce qui nous attend avec Alien: Romulus. Plus exactement, l'actrice a décrit la réaction de personnes qui ont pu découvrir avec elle une séquence dans laquelle elle apparaît.

Comme elle l'a expliqué à The Hollywood Reporter, Isabela Merced a eu un aperçu du film au moment de faire des reshoots. C'est directement sur l'iPad de Fede Álvarez qu'elle, ainsi que plusieurs acteurs et membres de l'équipe du film, ont regardé une séquence qui a terrifié tout le monde. Une scène tellement dégoûtante qu'elle aurait obligé tout le monde à détourner le regard.

Il y a une scène dans laquelle je joue, et tout le monde a dû regarder ailleurs. Personne n'est resté à regarder l'iPad parce que c'était trop dégoûtant. Et moi je regardais comme ça (faisant semblant de tenir l'iPad avec un regard hypnotisé). J'étais tellement excitée.

On est évidemment bien curieux de savoir de quelle scène il s'agissait. On pourrait avoir la réponse prochainement, lors de la sortie en salles d'Alien: Romulus le 14 août 2024. À condition que la séquence soit gardée au montage final.