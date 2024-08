Alien: Romulus : cette nouvelle vidéo promet une surprise de taille

20th Century Fox a souhaité faire grimper encore plus l’attente autour de "Alien : Romulus" en partageant un nouveau teaser du film. Or, celui-ci dévoile peut-être un élément important de cette nouvelle histoire. Attention, spoiler à suivre !

Alien: Romulus, le septième film de la saga horrifique

Alien: Romulus va remettre au goût du jour l’une des franchises horrifiques les plus célèbres à avoir été créées. Sept ans après son prédécesseur, Covenant, ce nouvel opus nous fera suivre de nouveaux protagonistes. On découvrira un groupe de jeunes personnages qui fouillent une station spatiale abandonnée, sans se douter qu’ils vont bientôt faire face à une terrifiante menace.

Alors que la sortie du film approche à grands pas, 20th Century Studios ne lésine pas sur la promotion d’Alien : Romulus. La société de production ne cesse de mettre en ligne des vidéos teasant le long-métrage. Il y a peu, elle a partagé un extrait mettant en scène Isabela Merced. Cette fois, elle vient de dévoiler une nouvelle courte bande-annonce (visible ci-dessus). Et celle-ci a peut-être fait une grosse révélation sur le film.

Les personnages centraux face à plusieurs xénomorphes ?

Le court nouveau trailer d’Alien: Romulus est particulièrement terrifiant. Il nous montre plusieurs scènes dans lesquelles les principaux personnages du film doivent faire face au redoutable xénomorphe. Ou peut-être, à de redoutables xenomorphes. Car, à environ 22 secondes de l’extrait, on semble pouvoir distinguer au moins deux de ces créatures emblématiques de la saga.

Dans Alien: Romulus, les personnages au centre de l’histoire pourraient donc être traqués non pas par un, mais par deux xénomorphes. Voire peut-être même plus. Si cela se confirme, on se demande s’ils arriveront à se débarrasser de ces créatures, étant donné qu’il est déjà très difficile d’en tuer une.

Moins d’une semaine avant la sortie du long-métrage

Les scénaristes d’Alien: Romulus, Fede Álvarez et Rodo Sayagues, ont peut-être décidé de mettre en scène plusieurs xénomorphes afin d’apporter de la variété à la saga. Il y a plusieurs jours, Fede Álvarez avait déjà expliqué que le fait de centrer l’histoire sur de jeunes personnages permettait de les rapprocher du public. Et d’avoir un plus gros impact sur ce dernier. Alien: Romulus sortira en France dans désormais moins d’une semaine. Il arrivera dans les salles à partir du 14 août prochain.