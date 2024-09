Star Wars a tellement déprimé Ridley Scott qu'il a fait Alien "par accident"

La saga Alien est revenue sur le devant de la scène cet été avec Alien: Romulus, sept ans après Alien: Covenant (2017). Réalisé par Fede Álvarez, le film met en scène de nouveaux personnages, dont Rain, l'héroïne interprétée par Cailee Spaeny. Même s'il a laissé la réalisation à quelqu'un d'autre, Ridley Scott est resté proche du projet (comme producteur) et s'est contenté de donner quelques conseils à Fede Álvarez, avant de le féliciter pour son travail. Ce qui ne l'a pas empêché de participer à la promotion du film. L'occasion pour Letterboxd de lui demander quels étaient ses quatre films préférés, et pour le réalisateur de revenir sur des œuvres qui ont influencé Alien.

En effet, dans sa liste, Ridley Scott évoque 2001 : L'Odyssée de l'espace (1968) de Stanley Kubrick. Un film dont il s'est inspiré en reprenant l'idée d'un robot qui estime que la mission est plus importante que les personnes impliquées. On retrouve la même problématique dans Alien, le huitième passager (1979) avec le personnage d'Ash (Ian Holm).

Ridley Scott ajoute ensuite à son top Un nouvel espoir (1977), le premier volet de la saga Star Wars. Un film qui a eu sur le cinéaste un fort impact. Tellement impressionné par l'œuvre de George Lucas, Ridley Scott s'est senti déprimé pendant plusieurs mois et a abandonné un projet de film Tristan et Yseult.

Je venais de terminer mon premier film, Les Duellistes. Un très bon film qui m'a valu un prix au Festival de Cannes. J'allais faire Tristan et Yseult après cela. Sauf que je suis allé voir Star Wars à la première du film. Ca m'a déprimé pendant trois mois. Je me disais : "Comment je peux faire Tristan et Yseult quand ce type arrive à faire ça ?". Donc j'ai fait demi-tour et on m'a proposé Alien à faire en six semaines. C'était un accident.