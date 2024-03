Alien Romulus : la première bande-annonce est là, et ça fait flipper !

"Alien : Romulus" se dévoile enfin avec une première vidéo promotionnelle qui vient d'être mise en ligne. Le nouveau film de la saga, réalisé par Fede Álvarez, sortira dans les salles le 14 août prochain.

Une première bande-annonce pour Alien : Romulus

Parmi les films qu'on attend le plus cette année, il y a évidemment Alien : Romulus, nouvel opus de la célèbre saga horrifique. Si Ridley Scott avait dirigé les deux derniers films Prometheus (2012) et Alien : Covenant (2017), c'est cette fois Fede Álvarez qui s'est vu confier la lourde tâche de relancer la franchise. La simple présence de ce réalisateur a suffi à rendre le projet attrayant, puisqu'on lui doit notamment Evil Dead (2013) et Don't Breathe : La Maison des ténèbres (2016). À cela s'ajoutent les compliments adressés par Ridley Scott lui-même. Il y a donc de l'espoir. Mais il faudra attendre de voir le résultat final avant de crier victoire.

D'ici là, on peut commencer à se faire une idée de ce que nous réservera Alien : Romulus grâce aux premières images qui ont enfin été dévoilées (vidéo en une d'article). La bande-annonce est prometteuse avec une ambiance vraiment inquiétante. On comprend qu'une petite équipe devra survivre dans un vaisseau rempli de facehuggers. Cela promet un vrai carnage !

Au casting du film

On savait déjà que l'intrigue de ce prochain Alien se déroulera entre les événements des deux premiers films. Soit entre 2122 et 2179, pendant que Ripley dérive dans l'espace. C'est donc un récit parallèle qui nous attend avec de nouveaux personnages. L'héroïne principale, sorte de nouvelle Ripley, est interprétée par Cailee Spaeny, qui ne cesse de convaincre après sa superbe performance dans Priscilla et dans l'excellent Civil War (en salles le 17 avril).

Aux côtés de l'actrice, d'autres jeunes interprètes ont été réunis parmi lesquels David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn, Aileen Wu et la plus connue, Isabela Merced (Sweet Girl, Dora et la Cité perdue). Cette dernière enchaîne également les projets intéressants puisqu'après Alien : Romulus on la verra dans la saison 2 de The Last of Us et dans le prochain Superman. Mais avant cela, la grande question est de savoir si Isabela Merced s'en sortira face au célèbre xénomorphe. D'autant que la comédienne annonçait récemment avoir tourné une scène très dégoûtante.

Pour cela, réponse le 14 août 2024 en France.