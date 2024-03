Anatomie d'une chute : le chalet du film est disponible à la location

Le chalet du film "Anatomie d'une chute" de Justine Triet est disponible à la location. Une bonne occasion d'entrer dans ce décor crucial de l'intrigue, situé dans un petit village de Savoie.

Anatomie d'une chute : dormir dans le décor, c'est possible

Le film Anatomie d'une chute de Justine Triet n'en finit pas de déchaîner les passions. Après avoir remporté la prestigieuse Palme d'Or au festival de Cannes 2023, il est ressorti grand vainqueur de la dernière cérémonie des César, en décrochant six statuettes. En plus d'avoir été un succès critique et public (plus d'un million d'entrées en salles), le film a également été célébré à l'étranger, a remporté deux Golden Globes, et est nommé cinq fois aux Oscars (dont en meilleur film et meilleure réalisation).

Si vous avez aimé le long-métrage porté par Sandra Hüller (qui a remporté le César de la meilleure actrice), et que vous souhaitez vous replonger dans le décor enneigé où tout a commencé, sachez que le chalet du film est disponible à la location sur Airbnb pour 90 euros la nuit.

L'annonce mise en ligne par la propriétaire, Pascaline Lebordais, ne mentionne pas le film. Il y est simplement indiqué qu'il s'agit d'une location pour quatre personnes, "située au calme, à 1400m d'altitude sur les hauteurs du village de Villarembert". Le logement est situé au pied de la station de ski du Corbier, dans la vallée de la Maurienne, en Savoie.

Chalet qui a servi de décor au film Anatomie d'une chute © DR / Airbnb

Huit semaines de tournage

Ce chalet, lieu capital du film Anatomie d'une chute, puisqu'il s'agit de l'endroit où le mari a été retrouvé mort (mais a-t-il été tué ou s'est-il suicidé ?), a été déniché par la production seulement deux mois avant le début du tournage. Les propriétaires, Pascaline Lebordais et son mari Yohann ont accepté de le louer aux équipes de Justine Triet pour huit semaines, comme ils l'avaient précisé dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

Pour les besoins du film, la production avait percé deux fenêtres dans les combles, qui n'existent plus aujourd'hui.

Un film de procès passionnant

Pour rappel, Anatomie d'une chute relate l'histoire de Sandra, une écrivaine qui se retrouve accusée de la mort de son mari. Leur fils, malvoyant et âgé de 11 ans, se trouve au cœur du dilemme moral en tant que principal témoin de l'événement.

Le film débute avec Sandra, son mari Samuel, et leur fils Daniel vivant une vie isolée dans un chalet de montagne dans les Alpes françaises. Lorsque Samuel est retrouvé mort à l'extérieur de leur domicile, une enquête est lancée pour déterminer si sa mort est le résultat d'un suicide ou d'un homicide. Dans ce contexte, Sandra est rapidement mise en accusation, et le film se déploie comme un drame judiciaire explorant les relations de pouvoir et de domination au sein du couple, tout en scrutant méticuleusement les circonstances entourant la chute mortelle de Samuel.

Si vous ne l'avez pas (encore) vu, le film est actuellement disponible sur CANAL+.