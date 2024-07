Captain America 4 : Anthony Mackie en impose dans son nouveau costume

Anthony Mackie a profité du 4 juillet, Jour de l'Indépendance aux États-Unis, pour partager une nouvelle image de "Captain America: Brave New World" qui sortira dans les salles en 2025.

Captain America 4 donne de ses nouvelles

Alors que Deadpool & Wolverine arrivera très bientôt en salles (le 24 juillet en France), et sera l'unique film du MCU (Marvel Cinematic Universe) de l'année, plusieurs productions Marvel sont actuellement en production. Parmi elles se trouve Captain America: Brave New World, prévu pour le 12 février 2025 en France. C'est donc dans moins d'un an que l'un des plus célèbres super-héros du MCU reprendra du service. Enfin, une nouvelle version. Car Steve Rogers (Chris Evans) a décidé de déposer les armes et son bouclier en vibranium à la fin d'Avengers : Endgame (2019). Pour prendre sa suite, le héros a donné sa bénédiction à Sam Wilson, (Anthony Mackie), anciennement connu sous le nom de Faucon. Et après avoir adopté ce nouveau rôle dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver (2021), le nouveau Captain America aura encore fort à faire dans ce prochain film.

Une nouvelle image d'Anthony Mackie

Le long-métrage, réalisé par Julius Onah, est évidemment attendu par les fans de Marvel, et pour plusieurs raisons. Notamment parce que Harrison Ford y tiendra un rôle important, mais aussi parce que le film verra revenir le personnage de Betty Ross. Malheureusement, les dernières nouvelles, qui remontent au moins de novembre dernier, n'étaient pas très bonne. Captain America 4 aurait eu des retours négatifs, et de nombreux reshoots ont eu lieu. Pour nous rassurer, Anthony Mackie a profité de ce 4 juillet, Jour de l'Indépendance aux États-Unis, pour poster une nouvelle photo de lui en costume, à découvrir ci-dessous :

Anthony Mackie - Captain America 4 via Instagram

C'est sur son compte Instagram que l'acteur a publié cette image de lui dans la nouvelle tenue de Captain America, avec son célèbre bouclier. Une tenue plus sobre que celles qu'on avait pu voir dans Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et il faut bien admettre que le comédien en impose. Cette photo ne révèle pas grand-chose d'autre et ressemble d'ailleurs davantage à un photoshoot qu'à une image tirée du film. Par contre, pour accompagner sa publication, Anthony Mackie a écrit en légende "à bientôt...", ce qui pourrait sous-entendre qu'une première bande-annonce pourrait être dévoilée très prochainement.