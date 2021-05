Anthony Mackie dévoile les différences entre son Captain America et celui de Chris Evans

Maintenant que la série « Falcon et le Soldat de l’Hiver » est terminée, Marvel Studios planche déjà sur un film « Captain America 4 » porté par Anthony Mackie. Le comédien vient d’ailleurs d’expliquer les différences entre son personnage et celui de Chris Evans.

Marvel Studios a un nouveau Captain America

Ceux qui ont vu la série Falcon et le Soldat de l’Hiver le savent déjà, Sam Wilson, alias le Faucon, est devenu le nouveau Captain America. Tout débute à la fin d’Avengers : Endgame, quand Steve Rogers lui confie son bouclier. Mais Sam, toujours incarné par Anthony Mackie dans la série, refuse de reprendre le flambeau, intimidé par une telle responsabilité. Mais, finalement, à la fin du show, Sam Wilson accepte enfin son héritage et devient le nouveau Captain America. Une nouvelle représentation du personnage qui va donc être développée dans un quatrième film Captain America. En effet, Marvel Studios veut donner une place plus importante à ce nouveau Captain, au sein de son propre film.

Sam Wilson (Anthony Mackie) - Falcon et le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios / Disney+

Cette passation de pouvoir vient initialement des comics. En 2014, Sam Wilson devient le nouveau Captain America de l’univers Marvel. Une nouvelle identité qu’il gardera jusqu’en 2017 et l’événement Secret Empire. Une ligne directrice qui prône la diversité ethnique suivie par Marvel Studios, qui décide donc également de mettre un afro-américain dans la peau du Captain.

Anthony Mackie dévoile ses différences avec Chris Evans

Depuis 2011, le visage de Captain America était celui de Chris Evans. Le comédien a incarné le héros à la bannière étoilé pendant presque 10 ans, jusqu’à Avengers : Endgame. Aujourd’hui, personne ne sait où est réellement Steve Rogers. Certains supposent qu’il est mort, tandis que d’autres l’imaginent sur la Lune. Quoi qu’il en soit, Anthony Mackie va avoir la lourde responsabilité de succéder à Chris Evans dans la peau du héros. Lors d’une récente interview avec Entertainment Tonight, l’acteur a expliqué que sa version de Cap va être beaucoup plus ancrée dans une dimension réaliste, à cause de l’absence du sérum de super-soldat dans le sang de son personnage :

Ce qui est intéressant avec le précédent Captain, c’est que Chris Evans a réellement pu apporter un niveau de force et de confiance élevé au personnage. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que Sam Wilson est le seul super-héros qui n'a pas de super-pouvoirs. C'est juste un gars ordinaire qui est allé faire un jogging et est devenu un Avenger. Donc il a une très forte humanité et humilité. Ce n'est pas tellement lui qui détruit tout sur son passage. Il est plus cérébral et introspectif, sur sa façon de gérer les problèmes. Ce n’est pas vraiment un super-héros, mais juste un mec habitué à ce genre de choses.

Une approche plus terre à terre donc, qui permettra d’aborder ce personnage emblématique sous un jour nouveau, davantage ancré dans le réel. A l’heure actuelle, si Captain America 4 est officiellement confirmé, le film n’a encore aucune date de sortie, ni même de réalisateur attaché. Mais très logiquement, Sam Wilson reviendra prochainement dans son nouveau costume.