Antigang La relève : Alban Lenoir reprend sa batte de baseball dans le trailer jouissif

Huit ans après le premier film, Alban Lenoir, Jean Reno et Stéfi Celma refont équipe dans "Antigang : La relève". Un film d'action qui se dévoile à travers une bande-annonce généreuse.

Antigang La relève : l'équipe de Jean Reno se reforme

En 2015, Benjamin Rocher signe Antigang, remake du film britannique The Sweeney, dans lequel Jean Reno est à la tête d'une équipe de flics aux méthodes musclées lancée à la poursuite de braqueurs meurtriers. Un long-métrage qui révélait notamment le talent d'Alban Lenoir pour les scènes d'action, qu'il a depuis confirmé avec les deux volets de Balle perdue et AKA.

Huit ans et de nombreuses cascades plus tard, son personnage Niels Cartier devient le personnage principal d'Antigang : La relève, qui se dévoile dans une bande-annonce où l'on retrouve l'humour du premier film, mais pas seulement. Après la mort de sa compagne, Cartier a abandonné la castagne pour se consacrer à des activités plus calmes et à l'éducation de sa fille Charlotte (Cassiopée Mayance).

Serge Buren (Jean Reno) - Antigang : La relève ©Disney+

Mais lorsqu'une nouvelle bande de braqueurs sème la terreur dans Paris, Cartier reprend sa batte de baseball, et mène l'enquête avec Charlotte, qui découvre tout le potentiel de son père pour manier la batte de baseball. Quant à Serge Buren (Jean Reno), il reforme son équipe. Stéfi Celma, Oumar Diaw et Sébastien Lalanne reprennent chacun leur rôle dans cette suite toujours orchestrée par Benjamin Rocher, tandis que Sofia Essaïdi complète la distribution. Un deuxième opus visiblement bourré de fusillades, de combats rapprochés et de courses-poursuites.

Antigang : La relève est à découvrir sur Disney+ dès le 25 août 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.