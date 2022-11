Après le film d’horreur sur Winnie l’ourson, le réalisateur s’attaque à Peter Pan

Dans quelques mois, Rhys Frake-Waterfield dévoilera sa relecture de l’histoire de Winnie l’ourson. Avant même sa sortie, le film fait déjà parler grâce à sa bande-annonce. De quoi pousser son réalisateur à préparer une autre histoire horrifique sur un personnage culte.

Winnie the Pooh, Blood and Honey : un film qui fait parler

Relativement méconnu jusqu’à présent, Rhys Frake-Waterfield fait parler de lui avec son nouveau film, Winnie the Pooh: Blood and Honey. Car le réalisateur a tenté le pari de revisiter l’un des personnages les plus iconiques des histoires pour enfants, Winnie l’ourson, en le mettant au centre d’un film d’horreur. Dans cette histoire originale, ce dernier est transformé en tueur avec son ami Porcinet après avoir été abandonné par Christopher Robin…

Winnie the Pooh : Blood and Honey ©Jagged Edge Productions

Blood and Honey n’a pas encore été dévoilé. Il sortira le 15 février 2023 aux États-Unis, et on ne sait pas si un distributeur le proposera dans les salles françaises. Mais la sortie de sa bande-annonce, en août dernier, a déjà provoqué de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont avoué avoir peur que le film ruine leur enfance. Avant même la sortie de son long-métrage, Rhys Frake-Waterfield a donc réussi la première partie de son pari, en créant un énorme buzz autour de lui avec cette bande-annonce. Et il ne compte pas s’arrêter là.

Rhys Frake-Waterfield enchaîne avec Peter Pan

Comme le rapporte le Daily Mail, le réalisateur de Blood and Honey veut proposer une nouvelle relecture de l’histoire de Peter Pan après celle de Winnie l’ourson. Cette fois, le long-métrage s’intitulera Peter Pan’s Neverland Nightmare. Et ce projet est déjà bien avancé. Car d’après IMDb, le film est d’ores et déjà en tournage.

Cette fois, il s’agira de la deuxième incarnation du héros créé par J. M. Barrie en tant que méchant, après celle de Robbie Kay dans Once Upon a Time. Mais le Peter Pan de Rhys Frake-Waterfield devrait aller encore plus loin en étant donc le principal protagoniste d’une histoire d’horreur. Nul doute que le film va encore beaucoup faire parler lorsque ses premières images seront dévoilées…

Une suite à Blood and Honey également en préparation

Peter Pan’s Neverland Nightmare n’a pas encore de date de sortie. Mais si le tournage est aussi rapide que celui de Blood and Honey, il sortira peut-être d’ici la fin de l’année 2023. Car les prises de vues de ce long-métrage n’ont duré que dix jours. Et selon The Hollywood Reporter, le buzz créé autour du film sur Winnie l’ourson a également poussé son réalisateur à voir plus grand pour cette histoire. Rhys Frake-Waterfield travaille ainsi actuellement sur une suite.