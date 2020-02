Après Parasite, quel est le prochain projet de Bong Joon-ho ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Bong Joon-ho doit en ce moment jubiler après les Oscars obtenus pour « Parasite » mais cette consécration va faire qu’il sera encore plus attendu pour la suite de sa carrière. Le fabuleux sud-coréen a déjà deux prochains films en tête, en plus de la série tirée de son dernier bébé.

Une Palme d’or et un Oscar du meilleur film. Le réalisateur Bong Joon-ho ne pouvait pas espérer plus pour son dernier film, Parasite. Le prix le plus prestigieux du plus grand festival du monde et celui de la cérémonie la plus scrutée de l’industrie. Des sacres mérités pour le sud-coréen qui n’a quasiment fait que des excellents films dans toute sa carrière. L’engouement médiatique autour de lui et cette reconnaissance vont rendre le public encore plus attentif à ce qu’il va faire. S’il peut préserver sa forme actuelle, c’est la garantie que le futur nous réserve encore de beaux moments dans les salles obscures.

Quand on se demande ce qu’il va faire désormais, la réponse se décompose en plusieurs parties. Pour rester dans l’actualité, on évoquera en premier la série Parasite qu’il va produire et développer avec Adam McKay. On ne sait pas de quelle manière elle va prendre forme mais d’après ce qu’a dévoilé le réalisateur, elle va permettre d’exprimer des idées qui n’ont pas été incorporées dans le film, par manque de place. Cette mini-série est faite en association avec HBO, ce qui laisse augurer qu’un minimum de qualité sera dedans !

Toujours deux films en préparation pour Bong John-ho

Pour un retour de Bong Joon-ho au cinéma, nous vous en parlions déjà l’année dernière, il se matérialisera de deux façons. Car, oui, le sud-coréen a deux scénarios dans ses tiroirs. Le premier sera tourné en coréen, avec des éléments d’horreur et d’action. Pour le second, il envisage de le tourner en langue anglaise, avec un casting international, pour traiter d’un fait réel dramatique qui s’est déroulé en 2016. Rien de plus n’est public sur ces projets mais Bong Joon-ho a déjà expliqué que ce n’était pas des gros films. Ils auront plus la carrure de Parasite ou Mother que de The Host ou de Snowpiercer – ce qui n’est en rien une faiblesse.

Interrogé aux Oscars par la presse, Bong Joon-ho a évoqué son avenir :

Je dois continuer de travailler, c’est mon job. Donc j’ai travaillé pendant 20 ans, et qu’importe ce qu’il se passe à Cannes et aux Oscars. J’étais sur deux projets auparavant, je continue de travailler dessus, rien n’a changé à cause de ces prix. L’un est coréen et l’autre en anglais.

Nous sommes ravis qu’il ne se laisse pas parasiter (…) par le succès pour continuer de faire le cinéma auquel il tient. Son comportement ne contient aucun calcul et il a raison de rester fidèle à cette ligne de conduite car c’est grâce à elle qu’il en est là aujourd’hui. Quoi qu’il nous réserve, savoir Bong Joon-ho sur un argument horrifique est amplement suffisant pour nous laisser espérer de magnifiques prouesses.