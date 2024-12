Après sa polémique aux USA, ce blockbuster avec Dwayne Johnson est dispo en France

Porté par Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu ou encore J.K. Simmons, "Red One" est projeté au cinéma en Amérique du Nord depuis près d’un mois. Et le film est désormais visible en France, même s’il ne sort pas dans les salles.

Après la polémique de son tournage, Red One est désormais visible en France

Dwayne Johnson fait équipe avec Chris Evans dans son nouveau film, Red One. L’intrigue du long-métrage débute lorsque le Père Noël est enlevé. Son chef de la sécurité, Callum Drift, doit alors tout faire pour le retrouver afin de sauver les fêtes de fin d’années. Il fait alors appel à un chasseurs de primes, Jack O’Malley.

Pour rappel, Red One a fait parler de lui plus tôt cette année. En mai, un article de The Wrap a accusé Dwayne Johnson d’avoir eu un comportement très discutable sur le tournage du film. Récemment, l’acteur a toutefois démenti la plupart des accusations du média. Chris Evans et le réalisateur du film, Jake Kasdan, l’ont également défendu.

Le film est à voir sur Prime Video

En France, Red One n’a pas été dévoilé en même temps qu’en Amérique du Nord, puisqu’il est sorti au cinéma le 15 novembre dernier outre-Atlantique. Mais le long-métrage est désormais disponible dans l’Hexagone. Toutefois, il n’est pas visible en salles. À la place, il a été mis en ligne sur Prime Video ce jeudi 12 décembre.

Red One va compter sur sa sortie sur la plateforme de streaming pour rattraper ses mauvais résultats au box-office. Selon Variety, le film a nécessité un énorme budget : 250 millions de dollars. Or, d’après les chiffres de Box Office Mojo, il n’a pas du tout remboursé ce budget grâce à sa sortie au cinéma. Dans tous les territoires où il a été projeté en salles, il n’a récolté en tout « que » 165 millions de dollars. Et ce chiffre ne devrait pas gonfler beaucoup plus jusqu’à ce que le film ne soit plus projeté.

Une réception très contrastée

Comme expliqué récemment, Red One s’est fait détruire par la critique peu avant sa sortie. Sur Rotten Tomatoes, le film a actuellement un score de 30% selon l’avis des journalistes. Ce total est donc très faible. Mais les spectateurs ont un avis très différent du nouveau film de Dwayne Johnson. Ils lui confèrent la moyenne de 90% !

L’écart entre l’opinion des journalistes et des spectateurs à propos du long-métrage est donc massif. Et la réception très positive du public laisse penser que Red One pourrait cartonner sur Prime Video. On saura bientôt si cela est le cas.