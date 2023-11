Aquaman 2 : Jason Momoa affronte Black Manta dans la bande-annonce

Warner Bros. a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Aquaman et le Royaume perdu", le prochain film super-héroïque de l'univers DC toujours porté par Jason Momoa.

Une nouvelle bande-annonce pour Aquaman 2

Énorme succès pour DC et Warner. en 2018, il aura fallut attendre cinq ans avant de voir arriver la suite d'Aquaman. James Wan est de retour à la réalisation, tout comme Jason Momoa dans le rôle d'Arthur Curry. Le roi d'Atlantis a désormais une vie relativement calme avec même un enfant à sa charge, comme on peut le voir dans la bande-annonce. Mais les problèmes ne vont pas tarder avec le retour de Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II). Ce dernier était déjà présent dans le premier opus. Il devient dans Aquaman et le Royaume perdu le principal antagoniste.

L'histoire se précise

Désireux de se venger d'Arthur Curry, il se rend au fond de l'océan pour acquérir un immense pouvoir auprès (a priori) du roi Atlan, un tyran emprisonné depuis longtemps. Pour l'en sortir, il semblerait qu'il faille éliminer toute la lignée de sang royale, donc Aquaman et ses proches.

Aquaman 2 ©Warner Bros.

C'est pour cette raison que le héros va devoir s'associer à son frère Orm (Patrick Wilson). Le duo sera au centre du film, et laissera Mera (Amber Heard) plus en retrait (on ne la voit même pas dans la bande-annonce). Une décision que n'avait pas vraiment apprécié la comédienne, et que James Wan avait tenté de justifier.

Nicole Kidman, Dolph Lundgren et Temuera Morrison sont également annoncés au casting. On peut d'ailleurs les voir sur ces nouvelles images (sauf Dolph Lundgren), et tout porte à croire que Thomas Curry, le père du super-héros, sera en bien mauvaise posture. Va-t-il mourir à l'issue d'Aquaman 2 ? Il faudra se rendre dans les salles le 20 décembre pour le vérifier. Au-delà de cela, on nous promet encore un grand spectacle avec une débauche d'effets numériques, une quantité d'action et tout un tas de nouveaux décors.