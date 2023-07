Aquaman 2 : une scène avec Ben Affleck aurait été coupée

Après Michael Keaton, Ben Affleck serait venu tourner une scène dans "Aquaman 2" en reprenant son rôle de Batman. Mais les deux caméos auraient été finalement supprimés du montage final.

Aquaman 2 avec Jason Momoa et Amber Heard

Après la sortie catastrophique de The Flash, incapable d'aller au-delà de 268 millions de dollars de recettes au box-office mondial, deux prochains films de super-héros sont attendus du côté de Warner Bros. Le studio va sortir d'abord Blue Beetle (16 août), qui ne semble pas intéresser grand monde, puis un projet un peu plus ambitieux avec Aquaman 2 (20 décembre). Le premier Aquaman avait été un beau succès avec plus d'1 milliard de dollars de recettes récoltées dans le monde.

Cette suite verra Jason Momoa reprendre son rôle d'Arthur Curry, tandis qu'Amber Heard devrait être bien présente dans celui de Mera. Ce qui ne devrait pas être le cas de Ben Affleck, qui aurait pourtant filmé une scène en tant que Batman. À en croire une longue enquête de The Hollywood Reporter, le cas Aquaman 2 aurait été un gros casse tête pour Warner.

Rappelons que le projet avait été initié lorsque Walter Hamada était encore à la tête de DC Films. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. D'après les informations du média américain, suite à des projections tests, plusieurs changements auraient été opérés.

Michael Keaton, Ben Affleck, et plus rien

D'abord, on apprend que Michael Keaton, qui a repris son rôle de Bruce Wayne dans The Flash, devait être de la partie pour être un équivalent de Nick Fury (Samuel L. Jackson) dans le Marvel Cinematic Universe. Mais fin juillet 2022, Ben Affleck serait venu remplacer le comédien (qui avait déjà tourné des scènes). Avant que le caméo d'Affleck ne disparaisse finalement lui aussi du montage final.

Ben Affleck - Batman v Superman ©Warner Bros.

D'après les sources de THR, il n'y aurait finalement aucune intervention de Batman, que ce soit l'incarnation de Michael Keaton (issue du Batman de Tim Burton) ou celle de Ben Affleck (introduite avec Batman v Superman : L'Aube de la justice).

Au final, la production d'Aquaman 2 aurait été "assez chaotique". Mais pas uniquement à cause des changements au sein de Warner Bros. et DC Studios. Plutôt en raison d'un problème de calendrier avec les équipes des effets spéciaux qui auraient été "surchargées".

Un mal pour un bien ?

Il pourrait cependant rester une lueur d'espoir. La présence de James Gunn aurait eu tout de même un impact positif sur Aquaman 2. Celui qui dirige désormais DC Studios avec Peter Safran aurait aidé à remettre de l'ordre dans ce chaos en demandant en juin dernier cinq jours de reshoots. Les nouvelles prises se seraient si bien passées que le réalisateur James Wan n'aurait eu besoin que de quatre jours pour tout faire.

Jason Momoa - Aquaman ©Warner Bros.

De plus, les investissements supplémentaires de Warner Bros., qui aurait accepté que le budget de 205 millions de dollars d'Aquaman 2 soit dépassé, pourraient indiquer une confiance de la part du studio. La suppression des caméos de Michael Keaton et Ben Affleck serait enfin un moyen d'éviter de donner de faux espoirs aux fans avant de lancer sur de meilleures bases le nouveau DC Universe. Ce qui ne serait pas bête quand on voit ce qui a été fait avec The Flash.

Dans tous les cas, Aquaman 2 sera le dernier des vestiges du DCEU démarré par Zack Snyder et la dernière possibilité pour Warner Bros. de relever la tête après les échecs consécutifs de Black Adam, Shazam 2 et The Flash.