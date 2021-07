Aquaman 2 : Jason Momoa montre ses tatouages sur le tournage

Le tournage de "Aquaman 2" va enfin débuter. Tandis qu'Amber Heard s'entraîne durement, Jason Momoa reste détendu en affichant une ébauche du tatouage de son personnage Arthur Curry.

Aquaman, le gros succès de DC

Malgré des défauts, Aquaman a été une réussite dans l'ensemble. Au box-office, le film a cartonné avec plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. Du côté de la presse, les retours ont également été positifs dans l'ensemble. Nous avions notamment apprécié la générosité du long-métrage proposé par James Wan (voir notre critique). Une bonne mise en bouche pour le roi de l'Atlantis après son introduction dans Justice League. Mais Aquaman 2, la suite des aventures d'Arthur Curry, se fait attendre.

Aquaman ©Warner Bros.

Aquaman 2, titré Aquaman and The Lost Kingdom, pourrait nous emmener du côté de Necrus, la ville aquatique issue des comics. Une simple hypothèse pour le moment puisque rien n'a filtré sur le scénario. Il faut dire que la production vient à peine de démarrer, avec toujours James Wan derrière la caméra. On sait qu'Amber Heard sera de retour pour interpréter Mera. Et à l'approche du début du tournage, la comédienne a accéléré son entraînement. On pouvait s'attendre à ce que Jason Momoa fasse de même, mais pour le moment l'acteur est plutôt à la cool.

Jason Momoa la joue détente

Sur son compte Instagram Jason Momoa a publié une vidéo faussement anodine. On le voit une guitare à la main, détendu, montrant la marque de ses vêtements. Il laisse néanmoins apercevoir le fameux tatouage d'Arthur Curry (dans le film) en haut de son torse. Un tatouage encore incomplet au moment où est prise la vidéo. Celle-ci se termine alors qu'il rentre dans sa cabine, avec un gros plan sur une feuille où est inscrit "Arthur" (son personnage) et "Necrus". Un titre de travail pour Aquaman 2 qui devrait confirmer notre hypothèse évoquée plus haut.

On ne serait pas surpris que Jason Momoa, Amber Heard ou encore James Wan partagent d'autres images des coulisses du tournage. Aquaman 2 a mis du temps à se lancer, mais les feux sont au vert désormais. Toujours annoncé pour le 14 décembre 2022 dans les salles, il ne faudra pas attendre aussi longtemps pour retrouver Jason Momoa. Il est en effet présent au casting de Dune, prévu lui pour le 15 septembre 2021.