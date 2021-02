Aquaman 2 : on sait où et quand le tournage devrait débuter

James Wan va continuer avec Aquaman pour un second long-métrage. Plus de deux ans après le premier, pas grand chose n'a avancé. Le film reste prévu pour la fin d'année prochaine et devrait enfin entamer sa production en 2021, d'après l'un des acteurs.

Aquaman, le roi du box-office chez DC

D'un strict point de vue financier, Aquaman a été un succès. 1.1 milliard de dollars au box-office mondial, soit le meilleur score jamais réalisé par une adaptation des comics DC. Il a failli être rattrapé par Joker (1.074 milliard de dollars) mais conserve toujours sa place. Le film peut ne pas plaire, sa direction artistique notamment n'est pas du goût de tout le monde, mais nul ne peut contester son carton. Warner et DC sont chauds comme la braise pour faire une suite, qui comptera toujours sur le talent de James Wan derrière la caméra. Il n'a plus rien réalisé depuis Aquaman et va revenir au cinéma d'horreur cette année avec Malignant. C'est également en 2021 qu'il devrait attaquer le tournage de la suite des aventures d'Arthur Curry (Jason Momoa) !

Où en est la suite ?

L'acteur Dolph Lundgren, star du cinéma d'action de seconde zone, a dévoilé lors d'un panel de la Wizard World que le projet devait entamer sa production l'été prochain, à Londres. Si tout se passe bien d'ici là. Personne ne sait comment sera la situation sanitaire à ce moment-là mais, si Warner maintient cette échéance, nous avons de très bonnes chances de découvrir Aquaman 2 le 14 décembre 2022 chez nous. Une sortie qui est encore loin et qui devrait laisser le temps à l'équipe de faire son boulot correctement.

Nereus (Dolph Lundgren) - Aquaman ©2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. / © DC Comics

Dolph Lundgren va revenir dans cette suite, toujours en tant que roi Nereus. Pour vous le resituer rapidement, il est le père de Mera (Amber Heard) et dirigeant de Xebel. Sur ce premier point, le film diverge des comics car nous l'avions précédemment connu comme un prétendant de Mera. Donc, par extension, un rival du super-héros aquatique.

Aquaman 2 se passera après les événements du premier épisode et n'a que peu accepté de se dévoiler pour le moment. James Wan a déjà confirmé qu'il voulait continuer d'insérer des touches d'horreur dans ce produit calibré pour le grand public. On imagine qu'il doit avoir une certaine liberté après le carton du précédent. Patrick Wilson reprendra le rôle d'Orm, Amber Heard continuera d'incarner Mera (malgré une pétition signée plus de 1.8 millions de fois) et le méchant Black Manta reviendra, toujours campé par Yahya Abdul-Mateen. La scène post-générique avait annoncé qu'il était toujours en vie, recueilli par le docteur Shin (Randall Park). Ce dernier risque d'avoir son importance dans Aquaman 2.