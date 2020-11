Les "Animaux Fantastiques 3" : le remplaçant de Johnny Depp déjà trouvé ?

Le cas Johnny Depp est l'un des dossiers qui alimente l'actualité en ce moment, depuis que l'acteur a officialisé son départ des "Animaux Fantastiques 3". La Warner ne veut pas enlever le personnage qu'il incarnait du scénario et aurait déjà trouvé le remplaçant idéal.

Les Animaux Fantastiques : la suite se fera sans Johnny Depp

Point d'orgue d'une carrière qui décline, le départ de Johnny Depp de la saga des Animaux fantastiques démontre que l'acteur n'est plus ce qu'il était. On se souvient, autrefois, qu'il affichait une popularité au top, entre ses rôles chez Tim Burton et les films Pirates des Caraïbes. De l'histoire ancienne, la donne étant très différente pour lui. Ses soucis personnels ont affecté sa vie personnelle et professionnelle. Sa séparation avec Amber Heard est l'une des principales raisons. Les accusations de violences conjugales qui planent au-dessus de sa tête sont difficiles à éluder, encore plus à cette époque où la parole des femmes arrive à se libérer.

Dans ce contexte, la Warner savait qu'elle était dans de mauvais draps si elle gardait Johnny Depp dans le prochain volet des Animaux Fantastiques. Cette saga spin-off à Harry Potter se déroule avant les aventures du sorcier à lunettes et fonctionne dans les salles (812 millions de dollars au box-office pour le premier, 655 millions pour le second). Garder l'acteur dans le rôle de Gellert Grindelwald serait un risque commercial qui ne vaut pas le peine d'être pris.

Johnny Depp a récemment annoncé assez sobrement que le studio lui avait demandé de lâcher son rôle. Il n'était pas obligé de le faire, protégé par son contrat, mais un accord a été trouvé pour arranger les deux parties. Son départ va quand même coûter une rondelette somme estimée à plus de 10 millions de dollars (plus de détails ici).

Le remplaçant idéal aurait été trouvé

Gellert Grindelwald est un antagoniste qui compte beaucoup dans Les Animaux Fantastiques. Ancien ami de Dumbledore, il a sombré du mauvais côté et veut mettre un terme au Code International du Secret Magique (des lois permettant de cacher l'existence des sorciers aux Moldus). Le rôle qu'il doit jouer dans le troisième opus reste trop primordial pour que la production fasse le choix de l'éclipser. Impossible d'introduire un autre méchant aussi important en cours de route, après tout ce qu'on a vu. C'est donc la solution de recasting qui est employée.

Deadline nous apprend que c'est Mads Mikkelsen qui serait dans l'oeil de la Warner pour devenir le nouveau Gellert Grindelwald. Rien n'est encore signé par l'acteur mais les discussions sont en cours. Un dénouement très rapide est probablement souhaité, car les prises de vue avaient débuté. Johnny Depp avait notamment filmé durant une journée avant que son départ ne soit décidé. Le temps presse et il faut trouver quelqu'un qui corresponde au rôle, avec une certaine réputation auprès du public. Remplacer Johnny Depp - qui reste identifié par les spectateurs - par un inconnu pourrait être compliqué à justifier.

On attendra une confirmation avant de crier victoire mais ça serait un immense plaisir que de voir Mads Mikkelsen à l'affiche des Animaux fantastiques 3. Nul doute qu'il excellera dans la peau d'un méchant, son visage si particulier convient aux antagonistes et il n'a jamais été trop exploité par les grosses productions hollywoodiennes. Ces dernières années, hormis dans Doctor Strange, Casino Royale et Rogue One, il est surtout resté fidèle à des films d'auteur. On a pu le voir cette année à l'affiche de Drunk, dans lequel il présente encore une fois tout son charisme.

Les Animaux Fantastiques 3 est désormais prévu dans les salles américaines le 15 juillet 2022 et à la même période chez nous.