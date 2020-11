Les Animaux Fantastiques 3 : Johnny Depp quitte le projet et explique pourquoi

Les déboires de Johnny Depp dans la sphère privée, avec son ex-femme Amber Heard, ne sont toujours pas réglés. L'acteur peine à faire redécoller sa carrière et vient d'annoncer qu'il ne va pas continuer à tourner dans "Les Animaux Fantastiques". La Warner peut souffler.

Johnny Depp : un acteur en perte de popularité

Le sujet fait le bonheur des tabloïds depuis de longs mois. Johnny Depp et Amber Heard se battent devant les tribunaux au sujet de leur ancienne relation. L'actrice l'accuse d'avoir été coupable de violences conjugales. À l'inverse, Johnny Depp pointe aussi du doigt le comportement de celle avec qui il a partagé sa vie pendant un peu plus d'un an. On ne va pas entrer dans les détails car il n'est pas question de cinéma mais il est intéressant d'observer comment la carrière de l'acteur décline depuis un moment.

À cause de ce dont on vient de parler, les studios ne le voient plus comme une star de premier plan. Et ça n'arrange pas du tout la Warner, qui a encore un contrat avec lui pour la saga des Animaux Fantastiques. Il détient le rôle important de Gellert Grindelwald mais tout portait à croire qu'il ne serait pas dans le troisième opus pour ses soucis extra-cinématographiques. On peut faire la comparaison avec James Gunn, qui a été viré du MCU par Disney quand une polémique sur d'anciens tweets a fait scandale. Les producteurs ne peuvent pas se permettre de s'associer à des figures clivantes, au risque de se mettre à dos le public.

Il quitte Les Animaux Fantastiques

Ça sentait mauvais pour un retour de Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques et la tendance se confirme. Le principal intéressé vient de se manifester dans un communiqué officiel disponible sur son compte Instagram. Il remercie d'abord ceux qui le soutiennent pendant cette période compliquée de sa vie. Puis il annonce que la Warner lui a demandé de rompre son contrat pour les films dérivés de l'univers Harry Potter. Ce qu'il a accepté de faire. On ne connaît pas les conditions de la rupture mais elle ne doit pas être qu'à l'amiable et une belle compensation financière l'attend sûrement. Un problème réglé avant le tournage pour Les Animaux Fantastiques 3, désormais prévue pour l'été 2022 dans les salles.

La Warner a déjà trouvé la solution en annonçant que le rôle allait être recasté. Pas question de se passer d'un personnage qui aura son importance dans la suite des événements.. Pour se refaire la cerise, Johnny Depp doit se tourner vers des productions plus petites, qui peuvent lui offrir des rôles intéressants sans des enjeux financiers trop grands. Il ne pourra même pas compter sur un retour en Jack Sparrow, Disney a décidé de se passer de ses services pour lancer une nouvelle dynamique dans Pirates des Caraïbes. Ce n'est pas la première fois qu'une star se retrouve dans la tourmente et plusieurs s'en sont relevées avant lui. Tout dépendra aussi du temps qu'il va encore passer à s'investir dans cette affaire, pour se défendre contre les accusation de son ex-femme.