Ares : Robert Zemeckis de retour à la SF ?

Annoncé du côté de chez Disney pour le remake live de « Pinocchio », Robert Zemeckis pourrait ajouter un autre projet à son agenda. Des discussions seraient en cours avec la Warner pour un thriller de science-fiction titré « Ares », au scénario écrit par Geneva Robertson-Dworet.

Robert Zemeckis deviendrait-il hyperactif ? Le réalisateur américain pourrait être l’un des grands acteurs du début des années 2020. Il est sûr et certain qu’il va s’occuper de Sacrées Sorcières, adaptation du roman de Roald Dahl. C’est le projet qui est prioritaire sur sa liste et, en second lieu, Zemeckis a été annoncé en discussions pour prendre les commandes du remake live-action de Pinocchio pour Disney. La firme aux grandes oreilles aimerait l’attirer pour mener ce projet, qui s’inscrit dans une logique de recyclage des classiques du catalogue. Un tel contexte n’est pas idéal pour qu’un réalisateur s’exprime comme bon lui semble mais quelqu’un comme Zemeckis arrivera toujours à sortir un quelque chose d’intéressant – aussi minime que ce soit – avec le cahier des charges. Cependant, depuis que la presse américaine a relayé les discussions avec le studio, aucune nouvelle n’est venue confirmer sa présence à bord.

Robert Zemeckis revient à la SF avec Ares

The Hollywood Reporter dévoile qu’il est dans la phase finale des négociations pour s’occuper d’Ares, un thriller de science-fiction chapeauté par la Warner. Écrit par Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel), le scénario suivra un astronaute qui s’écrase avec sa capsule spatiale dans le désert africain. Alors qu’il se bat pour rejoindre les siens, on découvre que sa mission est l’un des éléments d’un vaste complot qui pourrait changer le monde tel qu’on le connaît de manière irréversible. De ce qu’on comprend, nous pourrions avoir une sorte d’ersatz de Seul au Monde (déjà réalisé par Zemeckis), avec un héros lâché dans la nature, pendant qu’un tout autre enjeu, plus ample, est développé à côté.

Robert Zemeckis n’a plus abordé le genre de la science-fiction depuis la fin des années 90 et Contact. Cet Ares semble quand même ne pas s’inscrire dans la veine de la trilogie Retour Vers le futur, le vrai gros morceau appartenant à ce genre dans sa filmographie. Le deal pour Ares étant proche d’être conclu, on peut s’imaginer que ce sera sa prochaine réalisation.

Ce qui est sûr, c’est que Sacrées Sorcières a une date de sortie française arrêtée au 21 octobre 2020.