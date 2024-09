Après un succès surprise à l'étranger, cette comédie avec Artus cartonne sur Netflix France

Trois ans après avoir été un carton inattendu sur Netflix à l'étranger, "Pourris gâtés" avec Artus Gérard Jugnot, Camille Lou et Louka Meliava fait de même désormais sur la plateforme en France.

Après Un p'tit truc en plus, Artus cartonne (encore) sur Netflix

Artus a surpris tout le monde avec sa comédie Un p'tit truc en plus, qui met à l'honneur des personnes en situation de handicap. Le film a battu des records au box-office français, et a dépassé d'autres comédies cultes. Avec plus de 10 millions d'entrées cumulées, on peut dire que l'acteur et réalisateur est au sommet en ce moment. Pour autant, s'il est populaire depuis quelques années maintenant, il n'avait pas connu le même succès trois ans plus tôt avec Pourris gâtés.

Dans le long-métrage de Nicolas Cuche, Artus partage l'affiche avec Gérard Jugnot, Camille Lou et Louka Meliava. Le premier interprète le père des trois autres. Puisque ces derniers sont devenus de vrais enfants gâtés, qui dépensent l'argent de leur père, riche, celui-ci décide de leur donner une leçon en leur faisant croire qu'il est ruiné (et eux avec). Pour la première fois de leur vie, ils vont devoir gagner de l'argent par eux-mêmes.

Pourris gâtés ©Apollo Films

À sa sortie en salles, Pourris gâtés avait attiré environ 442 000 spectateurs et spectatrices. Autant dire qu'avec un tel casting, on aurait pu s'attendre à mieux. Néanmoins, le long-métrage s'est bien rattrapé à l'étranger, grâce à Netflix ! En effet, peu de temps après son exploitation dans les salles françaises, la comédie a rejoint le catalogue de Netflix à l'étranger. Titré alors Spoiled Brats, le film avait atteint le top des films en langue non-anglaise les plus regardés de l'histoire de la plateforme, avec 27 millions de vues comptabilisées au 5 décembre 2021.

Pourris gâtés dans le top de Netflix France

Trois ans plus tard, les abonnés de la plateforme en France peuvent à leur tour rattraper Pourris gâtés. Et ils ne se sont pas fait prier puisque le long-métrage, mis en ligne le dimanche 15 septembre 2024, s'est déjà positionné dans le haut du top 10 des films les plus vus en ce moment. Il est, à ce jour, deuxième, juste derrière Uglies, une production Netflix avec Joey King.

Une seconde vie en France donc pour Pourris gâtés, qui au passage est une adaptation libre du film mexicain Nosotros los Nobles de Gaz Alazraki. Ce succès pourrait s'expliquer par la présence d'Artus, mais pas que. Dans tous les cas, l'acteur est décidément sur tous les écrans en ce moment, et il ne va pas s'arrêter là. Dès le 16 octobre, c'est sa voix qu'on pourra entendre dans le film d'animation Croquette le chat merveilleux.