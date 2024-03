Austin Butler en Val Kilmer pour Heat 2 ? Cette vidéo impressionnante fait réagir les fans

Et si Austin Butler était choisi pour reprendre le rôle de Val Kilmer dans "Heat 2" ? Rien n'a été confirmé pour le moment, mais une vidéo de l'acteur s'entraînant aux tirs a immédiatement fait réagir.

Heat 2 : qui pour jouer dans la suite ?

Après avoir livré Heat en 1995, Michael Mann a apporté une suite de son chef-d'œuvre en 2022 en publiant le roman Heat 2, co-écrit avec Meg Gardiner. Un livre passionnant qui nous plonge à la fois dans le passé de Vincent Hanna et de Neil McCauley (interprétés dans le film par Al Pacino et Robert De Niro) et quelques années après les événements du long-métrage, aux côtés de Chris Shiherlis (Val Kilmer), unique survivant du braquage. Le cinéaste a annoncé vouloir adapter le roman en film, et depuis de nombreuses rumeurs se font entendre.

Val Kilmer - Heat ©Warner Bros.

Michael Mann a tout de même confirmé qu'Heat 2 serait sa prochaine réalisation. Et il aurait même l'intention de tourner le film dès cette année ! Reste à savoir quels seront les acteurs qui porteront le long-métrage. Car la tâche ne sera pas aisée. Devoir passer après Al Pacino, Robert De Niro et Val Kilmer n'est pas donné à tout le monde. Il semblerait néanmoins qu'Adam Driver soit fortement envisagé pour devenir la version jeune de Neil McCauley. Aujourd'hui, c'est Austin Butler qui est pointé du doigt pour reprendre le rôle de Chris Shiherlis.

Austin Butler impressionne comme Val Kilmer

Alors que l'acteur a récemment explosé auprès du grand public avec Elvis, et qu'il est au casting de Dune 2 (en salles le 28 février 2024), il est apparu dans une vidéo où on le voit s'entraîner dans un stand de tir. Il s'agit d'un entraînement spécifique, le Taran Tactical, popularisé par Keanu Reeves qui s'était livré au même exercice pour John Wick. Austin Butler se montre d'une précision chirurgicale et d'une grande rapidité pour recharger son arme. Mais également pour effectuer le parcours en tirant sur des cibles.

Il n'est pas précisé pourquoi Austin Butler a fait cet entraînement. Officiellement, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une préparation pour Heat 2. On ne sait donc pas s'il sera au casting. Mais les réactions n'ont pas manqué sur Internet. De nombreuses personnes se sont exprimées sur X (anciennement Twitter) pour faire part de leur souhait de voir le comédien jouer une version jeune de Val Kilmer. Physiquement, cela pourrait très bien coller. Et le voir effectuer cette formation rappelle inévitablement aux fans d'Heat que Val Kilmer, en son temps, avait aussi impressionné par son maniement des armes à feu. La vitesse à laquelle il parvient à recharger son arme automatique lors d'une fusillade aurait même été montrée par la suite aux Marines américains comme un exemple à suivre.