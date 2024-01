Heat 2 : Michael Mann a une bonne nouvelle pour le film

"Heat 2" serait de plus en plus proche d'entrer en production. Michael Mann a donné des nouvelles sur l'avancée de son scénario et prévoit un tournage dès cette année 2024.

Michael Mann prépare Heat 2

Après une très longue attente, Michael Mann est revenu avec un nouveau film avec Ferrari. Le long-métrage porté par Adam Driver n'a pas encore de date en France (il sera diffusé sur Prime Video), mais est récemment sorti dans les salles américaines. Soit donc huit ans après Hacker (2015). Pendant tout ce temps, on commençait même à douter de revoir le cinéaste aux affaires. Mais celui-ci semble plus que jamais déterminé à continuer d'œuvrer derrière la caméra et a même, déjà, un autre projet sur le feu : Heat 2.

Pour rappel, après avoir réalisé Heat (1996), qui est probablement son plus grand film, Michael Mann a écrit avec Meg Gardiner le roman Heat 2, qui se déroule quelques années avant et après les événements du long-métrage. Et avec ce matériau, le cinéaste compte ramener Neil McCauley et Vincent Hanna à l'écran.

Heat ©Warner Bros.

En effet, Michael Mann a rapidement évoqué son envie d'adapter Heat 2 au cinéma et d'en faire "un très grand film". Le projet a été confirmé quelques mois plus tard et la présence d'Adam Driver au casting serait fort probable (l'acteur sort de Ferrari).

Un tournage imminent

Même devant les déclarations plus que positives du réalisateur, il est bon de rester prudent et d'attendre que la production débute réellement. Pour autant, Michael Mann a dernièrement donné des nouvelles toujours plus encourageantes dans le podcast de Variety. En plus de discuter de son expérience sur Ferrari et de sa collaboration avec Adam Driver et Penélope Cruz, le cinéaste a affirmé qu'il était en train d'apporter la touche finale au scénario de Heat 2.

Il confirme ainsi que, comme le roman, il s'agira bien à la fois d'un préquel et d'une suite. Ce qui est plutôt ambitieux et peut laisser présager un film très long. Mais le plus important dans sa déclaration est qu'il prévoit de tourner Heat 2 en 2024. Michael Mann est donc prêt et il y a véritablement de quoi être optimiste sur la faisabilité de ce projet.