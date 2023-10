Avant "Nowhere", cet autre film bouleversant qu'Anna Castillo a tourné en mer

Grand succès de Netflix, le thriller espagnol "Nowhere" repose sur une performance majeure de son actrice principale Anna Castillo, réfugiée dans un container à la dérive. Mais avant de se mettre à l'eau pour le pur frisson dans "Nowhere", elle l'avait déjà fait dans le film "Mediterraneo", tiré lui d'une émouvante histoire vraie.

Nowhere, le grand succès de la rentrée de Netflix

Le thriller du moment s'appelle Nowhere et accumule les millions de vue sur Netflix. Dans celui-ci, Mia (Anna Castillo) tente de quitter son pays, sous le joug d'un régime totalitaire, cachée dans un container. Enceinte et seule dans ce container après l'exécution des autres réfugiés qui s'y trouvaient, elle va tout faire pour survivre lorsque celui-ci tombe et dérive dans l'océan.

Mia (Anna Castillo) - Nowhere ©Netflix

L'actrice Anna Castillo, âgée de 29 ans et figure montante du cinéma espagnol, a raconté son expérience du tournage de ce survival éprouvant, et s'est exprimée plus généralement sur le film dans une interview accordée au média ESEuro. Elle explique ainsi que c'était un défi pour elle, étant de toutes les séquences du film et très souvent seule à l'image, mais aussi parce que ce n'est pas ce "type de cinéma, très commercial" qu'elle a pratiqué jusque-là.

En effet, Anna Castillo s'est fait un nom dans le cinéma d'auteur. Ses performances dans des drames humains et sociaux comme L'Olivier, Viaje et Les Tournesols sauvages lui ont ainsi notamment valu nominations et récompenses aux Goyas.

Avant Nowhere, Anna Castillo de l'autre côté du naufrage

Alors, quand lui est posée la question de savoir si à son avis Nowhere résonne avec la terrible actualité de la crise migratoire, l'actrice tient à bien mettre chaque chose à sa place et ne fait pas dans la langue de bois.

Chaque jour des gens meurent en mer et c'est terrible. Mais "Nowhere" n'est pas à ce sujet. J'ai fait auparavant le film "Mediterraneo", un drame qui raconte la fondation d'OpenArms (ONG dont la mission est de protéger en mer les personnes qui tentent d'atteindre l'Europe, ndlr), alors que "Nowhere" se déroule dans une réalité dystopique. Le régime totalitaire sert seulement de contexte pour comprendre pourquoi cette fille se retrouve dans un container.

Ainsi, plutôt que de se forcer à tirer un lien entre un survival de pur divertissement et la crise migratoire en Méditerranée, Anna Castillo préfère mettre en avant ce film de 2021, Mediterraneo, récit d'une histoire vraie et description aussi terrible qu'authentique de cette crise.

Mediterraneo ©DeAPlaneta

Le synopsis de Mediterraneo : En septembre 2015, bouleversés devant la photo d'Aylan, enfant kurde dont le corps est retrouvé mort sur une plage turque, les maîtres-nageurs espagnols Óscar Camps et Gerard Canals se rendent sur l'île de Lesbos où se trouvent des camps de migrants et de réfugiés, prêts à risquer leur vie dans les eaux de la Méditerranée dans l'espoir d'une vie meilleure. Óscar, Gérard mais aussi Esther et Nico, tentent de leur venir en aide.

Histoire vraie et casting solide

À la différence de Nowhere, dont l'inspiration depuis la réalité s'est limitée à une information de ses auteurs sur les conditions et sensations physiques de migrants, Mediterraneo se veut aussi réaliste possible au moment de raconter l'histoire vraie des fondateurs d'OpenArms.

Pour ce faire, le réalisateur a pu compter sur un casting de choix avec autour d'Anna Castillo dans le rôle d'Esther, Eduard Fernández, Dani Rovira pour incarner Óscar et Gérard, et le toujours parfait Sergi López dans le rôle de Nico.

Mediterraneo est disponible en VOD sur MyCanal.