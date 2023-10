Netflix : ce film d'horreur français que personne n'a vu au cinéma cartonne dans le monde

Le film d'horreur français "The Deep House" avec Camille Rowe n'a pas rencontré de succès au cinéma, mais cartonne dans le monde grâce à sa présence sur Netflix ! Ça n'est pas la première fois qu'un film français passé inaperçu se retrouve dans les programmes les plus visionnés dans le monde.

The Deep House : c'est quoi ce film d'horreur français ?

Comme son nom ne l'indique absolument pas, The Deep House est bel et bien un film de genre français. Sorti au cinéma à l'été 2021, le long-métrage mis en scène par Alexandre Bustillo et Julien Maury, un duo déjà habitué à l'horreur (À l'intérieur, Leatherface, Aux yeux des vivants), se déroule en grande partie sous l'eau.

L'intrigue suit un jeune couple d'Américains passionné d'urbex, une discipline qui conduit ses amateurs à aller explorer des lieux abandonnés, parfois dangereux. Toujours à la recherche d'endroits plus atypiques, ils décident cette fois de plonger au fond d'un lac artificiel dans le sud de la France, pour explorer une maison engloutie supposément hantée. Mais une fois sous la surface, le lieu semble se refermer sur eux, et ils découvrent un endroit chargé d'histoires sombres...

Au casting du film, on pouvait retrouver Camille Rowe (décidément habituée aux histoires d'eau, après Sous emprise) et James Jagger.

La bande-annonce :

Un succès sur Netflix à l'étranger

The Deep House est sorti dans les cinémas français le 30 juin 2021, soit un mois après la réouverture des salles suite à la crise sanitaire. Après seulement quatre semaines d'exploitation, et à peine 200 000 spectateurs, le film d'horreur a quitté l'affiche. Mais sa récente arrivée sur Netflix à l'étranger a permis de lui offrir une seconde vie, et un beau succès auprès d'un public mondial.

Ainsi, le long-métrage, qui a réellement été tourné sous l'eau, cumule quatre millions d'heures de visionnage, et s'est hissé dans le top 10 mondial Netflix. Il a notamment été très apprécié en Amérique du Sud, et s'est classé numéro 1 du top films en Argentine, au Honduras, au Nicaragua, au Paraguay, en Uruguay, et au Venezuela.

Ça n'est pas la première fois qu'un film français qui n'a pas connu un grand succès au cinéma connaisse une seconde vie dans le monde grâce à Netflix. Ça avait par exemple été le cas de la comédie Pourris gâtés avec Gérard Jugnot qui avait connu un succès surprise dans le monde grâce à la plateforme de streaming.