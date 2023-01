Avatar 2 : cette séquence folle qui a été abandonnée

Déjà ultra-spectaculaire, le film de James Cameron "Avatar : La Voie de l'eau" aurait pu l'être encore plus ! En effet, une séquence écrite par le cinéaste - et finalement non-retenue - promettait un affrontement totalement inédit, et dans des conditions bien particulières...

Avatar 2, pour repousser les limites

13 ans après le phénomène Avatar, James Cameron lui offre une suite avec Avatar : La Voie de l'eau. La recette reste la même mais le cinéaste la réalise avec plus de moyens, une ambition encore plus grande, pour au final un nouveau phénomène cinématographique dont lui seul a le secret. Avec un score d'audience sur Rotten Tomatoes à 92% et un box-office global sur le point de passer les 2 milliards de dollars de recettes un mois seulement après sa sortie mondiale, cet Avatar 2 est en effet un véritable raz-de-marée.

Avatar : La Voie de l'eau ©20th Century Studios

L'histoire de Jake et Neytiri, contraints de s'exiler avec leurs enfants auprès du clan Metkayina, des Na'vi qui vivent sur les rivages de la côte est de Pandora. Là, ils vont s'adapter à l'univers marin de Pandora, et faire face au retour de Quaritch, dont la personnalité et les souvenirs ont été transférés dans un avatar Na'vi "recombiné". L'intrigue de cet Avatar 2 est une aventure dont les péripéties offrent un spectacle visuellement vertigineux, avec des plongées sous-marines et une bataille navale époustouflantes. Et le film aurait pu être encore plus spectaculaire !

Rick Jaffa : "Ce script était brillant"

Les scénarios des différents films Avatar ont été écrits par James Cameron avec la collaboration de plusieurs scénaristes, dont Rick Jaffa. Celui-ci, qui a notamment travaillé sur la saga La Planète des singes, s'est récemment exprimé au micro d'EW sur celui d'Avatar : La Voie de l'eau, et a expliqué que dans ses premières versions, une idée assez folle avait été explorée.

Il y a eu cette idée d'une bataille spatiale avec les Na'vi. Cette idée a été très sérieusement envisagée, on en a beaucoup parlé. Mais c'était compliqué. Comment l'inclure dans l'histoire qu'on était en train de raconter ? Jim a alors dit : "Eh bien, laissez-moi quelques semaines". Il s'est isolé et a écrit tout le script de la séquence. Et ce script était brillant. Mais finalement, on l'a laissé de côté, parce que ça ne fonctionnait tout simplement pas avec l'histoire.

Une idée pour une des suites ?

L'idée est en effet grandiose, et on imagine que son spectacle aurait été incroyable. Dans la saga Avatar, les Na'vi sont en conflit avec les humains qui veulent prendre le pouvoir sur Pandora et l'exploiter comme ils l'entendent. À cette fin, des grands vaisseaux spatiaux orbitent autour de Pandora, d'où les personnages humains vont et viennent. Il est donc parfaitement envisageable, qu'à terme, les Na'vi viennent aux humains plutôt que l'inverse, et partent donc les affronter dans l'espace. Si elle n'est pas dans Avatar : La Voie de l'eau, cette idée a néanmoins été exploitée dans un comic book : Avatar : The High Ground.

On sait déjà qu'il y aura dans le prochain opus, prévu pour décembre 24, l'introduction du "Peuple des cendres", et que donc à l'eau d'Avatar 2 devrait succéder le feu. Cette nouvelle suite explorera ainsi une nouvelle région de Pandora, avant que les Na'vi n'aillent voir ailleurs. En effet, James Cameron a déclaré que ses personnages pourraient bien aller faire un tour sur Terre dans Avatar 5. L'occasion peut-être d'un voyage spatial mouvementé...