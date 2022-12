Avatar 2 : les premiers avis sur le film de James Cameron sont tombés

La presse anglo-saxonne a pu voir "Avatar : La Voie de l'eau". Une suite meilleure que le premier volet pour beaucoup de journalistes, qui rappelle que James Cameron est un maître de la technologie, de l'action et de la narration.

Avatar - La Voie de l'eau : le retour sur Pandora

Après 13 ans d'attente, James Cameron est enfin de retour avec Avatar : La Voie de l'eau. Un deuxième volet dans lequel Jake (Sam Worthington) et Ney'tiri (Zoe Saldana) sont désormais parents des jeunes Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton), Kiri (Sigourney Weaver) et Tuktirey (Trinity Jo-Li Bliss).

Plus de dix ans après leur rencontre et leur bataille menée contre la RDA, les deux héros voient leur existence paisible basculer lorsque les hommes font leur retour sur Pandora. Rattrapés par leur vieil ennemi Miles Quaritch (Stephen Lang), ils sont contraints de prendre la fuite pour protéger leur famille. Ils demandent de l'aide à un autre clan, mené par les guerriers Ronal (Kate Winslet) et Tonowari (Cliff Curtis).

Kiri (Sigourney Weaver) - Avatar : La Voie de l'eau ©20th Century Studios

Giovanni Ribisi, Bailey Bass, Jermaine Clement, Edie Falco et CCH Pounder complètent la distribution de cette suite extrêmement attendue, qui doit devenir "le troisième ou quatrième plus gros succès de tous les temps juste pour être rentable", selon James Cameron. Si le long-métrage ne rencontre pas le succès espéré au box-office, le cinéaste a assuré qu'il s'arrêtera au troisième opus. Optimiste mais sceptique, le réalisateur a ajouté lors d'un entretien accordé à Total Film :

Peut-être que nous réussirons à rappeler aux gens ce que signifie l'expérience cinématographique. Ce film est fait pour ça. Mais est-ce que les gens en ont encore quelque chose à faire ?

Des premiers avis dithyrambiques

Au vu des premiers retours, le public est visiblement toujours intéressé par l'univers créé par James Cameron et a même été largement conquis. Pour la presse anglo-saxonne, Avatar : La Voie de l'eau surpasse son prédécesseur, que ce soit visuellement ou scénaristiquement. Perri Nemiroff de Collider a notamment déclaré :

Avatar : La Voie de l'eau est vraiment incroyable. J'avais confiance en James Cameron pour élever le niveau visuellement, mais là les images sont époustouflantes. (...) Les prouesses techniques sont toujours au service des personnages et de la construction de cet univers.

Pour Ian Sandwell de Digital Spy, "sans surprise, Avatar : La Voie de l'eau est un chef-d'oeuvre visuel". Côté scénario, le journaliste est plus nuancé :

Il souffre d'une histoire assez mince et jongle entre trop de personnages, mais James Cameron les rassemble pour un dernier acte extraordinaire plein d'émotion et d'action palpitante.

Jeff Nelson de CheatSheet parle quant à lui d'une "merveille visuelle" où chaque plan est d'une "beauté fascinante", au service d'"enjeux émotionnels plus forts". Un film qu'il résume comme "la définition d'une épopée". David Ehrlich d'IndieWire le décrit quant à lui comme "la meilleure expérience cinématographique depuis des années". Pour Kara Warner de People, le blockbuster est certes "un petit peu long" mais introduit de nouveaux personnages "formidables".

Tandis qu'Erik Davis de Fandango pense que cette suite est "phénoménale" et "meilleure" que le premier, mais aussi "viscérale et incroyablement captivante", Amon Warmann d'Empire est plus mitigé et affirme l'avoir "aimée, pas adorée".

Pour se faire son propre avis sur Avatar : La Voie de l'eau, rendez-vous dès le 14 décembre 2022 au cinéma.