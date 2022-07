Avatar 2 trop long ? James Cameron anticipe les critiques et répond

"Avatar : La Voie de l'eau" semble bien partie pour durer au moins trois heures. Alors que certains pourraient trouver le film trop long et s'en plaindre, James Cameron répond par avance à ce genre de critique.

Avatar 2 : James Cameron se jette à l'eau

Avatar 2 est peut-être le film le plus attendu de l'année 2022. Voilà treize ans que cette suite est espérée, après un premier opus techniquement impressionnant, qui introduisait l'univers merveilleux de Pandora. Un univers imaginé par James Cameron qui méritait bien d'être approfondi. Ce sera le cas avec Avatar : La Voie de l'eau, qui nous emmènera cette fois dans des profondeurs aquatiques. L'occasion pour le cinéaste de retrouver un milieu qu'il affectionne, après notamment Abyss (1989) et Titanic (1998).

Avatar : La Voie de l'eau ©20th Century Studios

Au casting, on retrouvera Sam Worthington et Zoe Saldana de retour dans leurs rôles de Jake et Neytiri. Sigourney Weaver sera également présente mais elle jouera cette fois un personnage surprenant : une adolescente Na'vi. De son côté, Kate Winslet sera une redoutable guerrière. Il y aura donc de nouveaux personnages à introduire, un tout nouveau monde et un autre clan, les Metkayina. Forcément, avec tout cela, Avatar 2 pourrait avoir une durer importante. Ce qui, pour James Cameron, ne devrait pas être un problème.

Des films trop longs ?

Il faut dire qu'actuellement les blockbusters ont tendances à être de plus en plus longs, pouvant approcher facilement les trois heures. Même si cela signifie moins de séances par jour, cela ne semble pas impacter les chiffres au box-office (à l'image d'Avengers : Endgame). Dans une interview pour Empire (via Slashfilm), James Cameron s'est exprimé sur la question de la durée de son film. Le réalisateur anticipe déjà certaines critiques à ce sujet, mais, pour lui, ces remarques n'ont pas lieu d'être étant donné la capacité du public à enchaîner les heures de visionnage avec le format série.

Je ne veux pas entendre des gens se plaindre de la durée quand ils peuvent s'assoir et bingewatcher pendant huit heures. J'imagine déjà ce qu'il y aura dans la critique : "Un film atrocement long de trois heures...". Franchement, foutez moi la paix. J'ai vu mes enfants regarder cinq heures d'épisodes d'une traite.

Avatar : La Voie de l'eau ©20th Century Studios

En prenant l'exemple des épisodes de séries, James Cameron n'a pas tout à fait tort. Il est vrai qu'on a aujourd'hui l'habitude de rester sur notre canapé toute une journée pour regarder une saison entière. En soi, un film long de plusieurs heures ne devrait donc pas être un problème s'il parvient à capter l'attention du spectateur. Ce qui, dans les faits, n'est pas toujours le cas. Certains longs-métrages s'étirent parfois pour pas grand chose. Mais cette critique peut autant s'appliquer à un film d'une heure et demi. Par contre, prendre en exemple le format sériel est délicat étant donné les différences d'écriture. Même si on peut là encore trouver des exemples de programmes trop longs pour ce qu'ils ont à raconter.

La pause toilettes au cinéma

Néanmoins, avec un film particulièrement long qu'on découvrirait au cinéma, un problème peut se poser. À savoir la nécessité de faire une petite pause toilettes. Tout le monde ne peut pas se retenir pendant trois heures. Et au cinéma, il est évidemment impossible de mettre pause. James Cameron en a conscience et il nous autorise à nous lever pendant Avatar 2 pour passer aux WC.

Voilà le grand changement de paradigme social qui doit s'opérer : ce n'est pas un problème de se lever pour aller faire pipi.

Une phrase plutôt amusante mais on comprend l'idée du cinéaste. Évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Il faut donc accepter de faire certaines concessions. Et, pour lui, il est préférable qu'une poignée de spectateurs rate quelques minutes du film plutôt que de le raccourcir. Dans tous les cas, avec cette prise de position, on peut s'attendre à ce qu'Avatar 2 fasse dans les trois heures. Sa durée exacte n'a pas encore été communiquée. On la découvrira d'ici le 14 décembre 2022, date de sortie du film.