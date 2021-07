Avatar 2 : une tempête marine dévoilée dans une nouvelle image

Pour faire patienter les fans d'"Avatar" en attendant la sortie du deuxième film en décembre 2022, le producteur Jon Landau a pris l'habitude de partager des concept arts sur ses réseaux sociaux. Le dernier représente une tempête marine sur Pandora en pleine nuit. Et c'est sublime.

Avatar 2 se fait attendre

Cela fait plus de dix ans maintenant que les fans attendent la suite d'Avatar de James Cameron. Pourtant, après le succès monstre du premier film (toujours en tête du box-office mondial avec 3 milliards de dollars de recettes), trois suites avaient été annoncées. Elles devaient sortir entre 2016 et 2018. Mais entre le rachat de la Fox par Disney, et le désir de Cameron d'écrire la totalité des suites avant de commencer la production, Avatar 2 n'a toujours pas pointé le bout de son nez.

Avatar © Disney

En tournage depuis 2018, le film a finalement bouclé ses prises de vues en décembre 2020, après plusieurs mois d'arrêt suite à la pandémie de Covid-19. Avatar 2 est finalement prévu pour le 14 décembre 2022 et cette date semble être la bonne.

Une nouvelle image sublime

Dans cette suite, la planète Pandora dévoilera un peu plus ses secrets. En effet, la majorité du film se déroulera sous l'eau. En plus des Na'vi que nous connaissons déjà, un nouveau peuple baptisé "peuple du Récif" fera son apparition. Il sera mené par Ronal, le personnage interprété par Kate Winslet.

Avatar 2 © Disney

En grand passionné des profondeurs et d'effets spéciaux, Cameron a pour la première fois eu recours à de la motion capture sous-marine (ce qui a conduit Kate Winslet à réaliser une énorme prouesse physique). On peut donc s'attendre à être une nouvelle fois émerveillés par le spectacle que nous offrira le réalisateur oscarisé.

Pour faire patienter les fans, le producteur Jon Landau partage fréquemment des concept arts d'Avatar 2 sur ses réseaux sociaux. Cette fois-ci, l'image est originale puisqu'elle illustre une tempête sous-marine sur Pandora, en pleine nuit. Il se dégage de ce concept art une beauté inquiétante assez fascinante.

Ce concept art permet également à Jon Landau de confier qu'il y a également du mauvais temps sur Pandora :