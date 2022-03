Avatar 2 : "vous n'êtes pas prêts" assure le président de la 20th Century Studios

Alors que le public attend impatiemment l'hiver 2022 pour découvrir "Avatar 2", le patron des studios 20th Century Studios a souhaité le rassurer. Il faut ainsi s'attendre à du très lourd pour le nouveau film du cinéaste James Cameron.

Avatar 2, une nouvelle révolution ?

Avatar 2 doit arriver cet hiver 2022 dans les salles et selon le big boss de la 20th Century Studios, Steve Asbell, James Cameron devrait bien renverser encore l'industrie du cinéma. C'est dans une interview donnée à la référence The Hollywood Reporter, que l'une des personnes qui font la pluie et le beau temps à Hollywood s'est exprimée sur la suite d'Avatar, film majeur et dernière réalisation de James Cameron. L'attente est très importante, et Steve Asbell a donc tenu à informer le monde entier, dans le plus grand des calmes, que le film était lui définitivement prêt, mais que le public ne l'était pas !

Avatar © 20th Century Fox

Le journaliste veut s'assurer qu'on peut bien commencer à se préparer, il insiste donc sur le planning de sortie d'Avatar 2. Steve Asbell a ainsi d'abord confirmé que le film tiendrait bien sa date du 14 décembre 2022, avant d'ajouter :

Ça va fasciner les spectateurs. Vous n'êtes pas prêts pour ce que Jim prépare.

Avatar 2, une nouvelle ère s'annonce

Le patron de James Cameron - même le légendaire réalisateur et producteur en a un - se montre ainsi extrêmement confiant, développant sur la force tranquille qui habite le nouveau film. Ou plutôt, il s'attarde sur l'aspect historique que représente une évolution de l'univers Avatar créé par James Cameron. Et ne montre strictement aucune inquiétude sur le fait que le public sera au rendez-vous.

Ce n'est pas simplement une suite, c'est une saga. Et c'est une saga familiale. (...) On ne peut pas résister à l'appel de revenir à ces personnages et de voir comment ils ont évolué. Plutôt que considérer Avatar comme un très grand film, il faut le comprendre comme un moment culturel très important pour le public. Je ne pense pas qu'il sera dur de convaincre les gens de revenir.

Si la production fait toute confiance au département marketing de Disney pour "relancer la passion" pour le premier film et l'univers, il faut rappeler que pour le moment les informations sont arrivées fines et au compte-gouttes. La très attendue suite du succès historique de 2009, toujours détenteur du record au box-office avec 2,847 milliards de dollars de recettes, de peu devant Avengers : Endgame, ne s'est en effet dévoilée que dans quelques concept arts, dans de rares images de plateaux et de rares commentaires, durant les treize années passées.

Avatar 2 © 20th Century Studios

Mais ce qui a été vu et lu ici et là semble prometteur, et les nouvelles aventures de Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) dans la région des Océans s'annoncent des plus excitantes. On découvrira en effet un tout nouveau peuple dans Avatar 2, dont Ronal, interprétée par Kate Winslet, ainsi que l'environnement marin et sous-marin de Pandora. L'occasion évidemment pour James Cameron d'étrenner sa haute technologie de cinéma, à grands renforts de performance capture sous-marine et autres innovations qui accompagnent quasiment toutes ses productions, pour que le spectacle soit le plus grand possible.