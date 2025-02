Avatar 3 contiendra une bataille « qui restera dans les annales »

Empire continue de nous partager des informations sur Avatar 3. Ce mois-ci, le magazine relaie des propos très prometteurs sur une scène du film qui s’annonce mémorable.

Avatar 3 sortira cette année

Après treize ans d’attente, les fans ont enfin pu découvrir la suite d’Avatar en 2022. Heureusement, ils auront à patienter bien moins longtemps avant de découvrir le troisième film de l’univers imaginé par James Cameron. Fire and Ash est actuellement dans sa phase de production, et celle-ci avance bien.

James Cameron a expliqué en août 2024 que ce troisième film en dévoilerait beaucoup plus sur Pandora. Et qu’il nous présenterait un nouveau peuple. Il y a quelques jours, il a aussi expliqué avoir fait « des choix courageux » et avoir cherché à « casser les codes » avec Avatar 3. Et désormais, c’est au tour du chef décorateur de son long-métrage de faire grimper encore plus l’impatience autour de Fire and Ash avec des déclarations très prometteuses.

Une scène de bataille qui s’annonce totalement folle

Le magazine britannique Empire va nous proposer de nouvelles révélations sur Avatar 3 chaque mois jusqu’à la sortie du film. Cette fois, il a donné la parole à Ben Procter, le chef décorateur de Fire and Ash. Et celui-ci a affirmé que le long-métrage nous proposerait une scène de bataille époustouflante :

On verra une scène de bataille dans les airs et sur les mers qui restera dans les annales, avec les habitants de Pandora et la RDA qui s’affronteront dans un environnement vraiment intéressant.

Ben Procter a même été plus loin en affirmant qu’à côté de cette scène de bataille, celle de la fin du deuxième film ressemblerait à « une escarmouche ». Il a promis que cette séquence serait « quelque chose que l’on n’a jamais vu en termes d’échelle pour un conflit ».

Un film encore très long

Avec de tels propos, on a hâte de découvrir la scène de bataille en question. Celle-ci pourrait d’ailleurs durer longtemps. Car il y a quelques jours, James Cameron a révélé qu’Avatar 3 serait une nouvelle fois très long. Fire and Ash aura environ la même durée que son prédécesseur, La Voie de l’eau, qui faisait 3 heures et 12 minutes. À titre de comparaison, le premier opus était déjà très long mais faisait tout de même une demi-heure de moins, avec un temps de 2 heures et 42 minutes.

Avatar : Fire and Ash sortira cette année au cinéma. En France, il arrivera dans les salles le 17 décembre.