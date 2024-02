Avatar 3 : James Cameron répond à une rumeur persistante

James Cameron a récemment pris la parole pour mettre fin à une rumeur coriace sur la durée supposée du très attendu "Avatar 3" prévu en décembre 2025.

Avatar 3 : retour sur Pandora en 2025

Alors que le monde du cinéma se demandait si l'intérêt du public serait toujours aussi grand pour la suite d'Avatar sortie en décembre 2022, son résultat au box-office a parlé pour lui. Ainsi, le film a cumulé plus de 2,3 milliards de dollars de recettes à travers le monde, se hissant directement à la troisième place des plus gros succès de tous les temps. Une preuve que les spectateurs attendaient avec impatience de retrouver Pandora, et surtout d'embarquer pour une nouvelle aventure extraordinaire concoctée par le génie de James Cameron et son talent de visionnaire.

Pour rappel, dans ce second volet baptisé La Voie de l'eau, on retrouvait Jake et Neytiri, plus de dix ans après les événements du premier film, désormais à la tête d'une fratrie. La famille etait contrainte de quitter son foyer après le retour de la RDA et partait pour les régions aquatiques de Pandora pour trouver un nouveau refuge. Cette suite introduisait une nouvelle tribu Na'vi, élargissant l'univers du film à de nouveaux environnements sous-marins spectaculaires.

James Cameron, connu pour repousser les limites de la technologie cinématographique, a utilisé des techniques de capture de mouvement sous-marine de pointe pour Avatar 2: La Voie de l'Eau. Le film présente ainsi des séquences sous-marines révolutionnaires, offrant une immersion visuelle sans précédent dans les profondeurs aquatiques de Pandora.

Trois autres suites (et peut-être plus) vont sortir sur grand écran, à commencer par Avatar 3 en décembre 2025. Après le monde aquatique, on devrait découvrir la région volcanique de Pandora, et une toute nouvelle tribu Na'vi, moins accueillante que le peuple des récifs.

James Cameron parle de la durée du film

Après le producteur Jon Landau, qui avait mis un terme à une rumeur de longue date concernant le potentiel titre de ce troisième volet, c'est désormais à James Cameron de mettre fin à une autre croyance à propos de la longueur du film. C'est lors d'une récente interview (via ScreenRant) que le réalisateur a souhaité mettre fin à la rumeur selon laquelle un premier cut du film durait près de... neuf heures.

Il y a effectivement neuf heures de "matériel disponible" jusqu'à présent, mais cela concerne les trois suites à venir, et pas seulement Avatar 3. C'est James Cameron lui-même qui a tenu à parler de cette rumeur pour y mettre fin. Découvrez sa déclaration complète :

"Je voudrais mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes à propos d'une rumeur qui circule : il n'y a jamais eu de version initiale de neuf heures ! L'idée même me ferait perdre la raison. En réalité, quand j'ai parlé de neuf heures de contenu, je faisais référence à l'ensemble des films Avatar 3, 4 et 5, avec à peu près trois heures pour chaque film. Cette information a été mal interprétée et transformée en rumeur d'un seul film de neuf heures, ce qui est ridicule. Imaginez un peu la scène – même Jon Landau, ici présent, ne me laisserait pas m'en sortir vivant si c'était le cas."